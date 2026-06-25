El Mundial 2026 sigue hoy, jueves 25 de junio, y ahora conocerás en qué estadio, ciudad y hora juegan Paraguay vs Australia.

Las emociones del Mundial 2026 continúan HOY, jueves 25 de junio, cuando Paraguay y Australia se enfrenten por la fecha 3 del Grupo D. El partido comenzará desde las 9:00 PM y definirá al segundo clasificado de la zona para los 16avos de final.

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Con ambos equipos jugándose la clasificación, una de las principales consultas de los aficionados es dónde se disputará el partido entre Paraguay vs Australia. La FIFA eligió uno de los escenarios más modernos de Estados Unidos para albergar este encuentro decisivo.

El ganador del partido asegurará su boleto directo a la siguiente ronda del Mundial 2026, mientras que un empate favorecerá a Australia por su mejor diferencia de goles en la tabla del Grupo D.

Por ello, el escenario del Paraguay vs Australia también será protagonista de una noche que promete gran intensidad por el Grupo D y un ambiente espectacular con miles de aficionados en las tribunas.

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Paraguay ya consiguió una victoria en el Estadio Bahía de San Francisco ante Turquía por el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

El Estadio Bahía de San Francisco será la sede del Paraguay vs Australia por el Mundial 2026

El encuentro entre Paraguay y Australia se disputará en el Estadio Bahía de San Francisco, conocido mundialmente como el Levi’s Stadium, ubicado en Santa Clara, California. El recinto tiene una capacidad para 72.864 espectadores y es la casa de los San Francisco 49ers.

Este estadio viene siendo uno de los más utilizados durante el Mundial 2026. Antes del Paraguay vs. Australia ya fue sede de los partidos Qatar 1-1 Suiza, Austria 3-1 Jordania, Turquía 0-1 Paraguay y Jordania 1-2 Argelia. Tras este compromiso todavía albergará un encuentro correspondiente a los 16avos de final de la Copa del Mundo.

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El Estadio Bahía de San Francisco recibe el Paraguay vs Australia por el Mundial 2026 y tiene una capacidad total para 72.864 espectadores. (Foto: Getty Images)

¿Dónde ver Paraguay vs Australia EN VIVO y ONLINE por el Mundial 2026?

Latinoamérica : DirecTV Sports (TV) y DGO (streaming).

: DirecTV Sports (TV) y DGO (streaming). Perú : DirecTV Sports y DGO.

: DirecTV Sports y DGO. México : ViX Premium.

: ViX Premium. España : DAZN y Movistar+.

: DAZN y Movistar+. Estados Unidos: FS1, Telemundo, TeleXitos y Peacock.

Paraguay vs Australia hicieron oficial sus alineaciones para el Mundial 2026

Paraguay: Orlando Gill; Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Ramón Sosa o Mauricio Magalhães Prado, Damián Bobadilla, Andrés Cubas, Matías Galarza; Julio Enciso y Antonio Sanabria.

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Australia: Patrick Beach; Jason Geria, Alessandro Circati, Harry Souttar, Cameron Burgess, Jordan Bos; Connor Metcalfe, Aiden O’Neill, Paul Okon-Engstler; Mohamed Touré y Nestory Irankunda.

¿Por qué Paraguay vs Australia no va por TV abierta en Perú?

El partido entre Paraguay vs Australia por el Mundial 2026 no se podrá ver por la TV abierta en Perú pues América Televisión (Canal 4) no tiene los derechos para transmitir de manera oficial ni por televisión ni vía online por streaming. Para verlo en vivo y en directo puedes sintonizar DirecTV Sports, DSports y DGO.

Datos claves

Paraguay y Australia juegan hoy por la clasificación a los 16avos del Mundial 2026.

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El partido se disputará en el Levi’s Stadium, ubicado en Santa Clara, California.