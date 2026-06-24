Entérate cómo va la tabla de posiciones de los terceros puestos en el Mundial 2026. Qué equipos están peleando, para pasar a la próxima fase.

La fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 ha entrado en su etapa más dramática, compleja y definitiva. Con el nuevo formato de 48 selecciones, la pelea por avanzar a la siguiente etapa ya no se limita a los dos primeros lugares de cada sector.

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Ahora, la atención de millones de aficionados y analistas está puesta en la tabla de los mejores terceros. Un total de ocho combinados nacionales conseguirán su boleto a la histórica ronda de dieciseisavos de final por esta vía de supervivencia matemática.

El Mundial 2026 se está jugando con este balón. (Foto: X).

La lucha al rojo vivo por los dieciseisavos de final

Cada gol anotado, cada gol recibido e incluso cada tarjeta amarilla pueden cambiar radicalmente el destino de los equipos implicados en esta emocionante repesca. Las potencias que tropezaron en el inicio del torneo buscan desesperadamente sumar puntos para meterse a la ronda de 32 y evitar un fracaso histórico.

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Esta modalidad obliga a las selecciones a no especular con los resultados, ya que un solo descuido defensivo puede dejarlas fuera de la competencia. A continuación, te presentamos cómo marcha la disputa directa entre los doce grupos del campeonato mundial.

Así marchan los 12 grupos del Mundial 2026

Para entender el origen de estos clasificados y el contexto de cada selección, es fundamental seguir de cerca el rendimiento general de todas las zonas de la competencia. La paridad futbolística en esta edición ha provocado que múltiples sectores se definan por márgenes increíblemente estrechos.

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Cada grupo aporta un contexto diferente, donde los equipos rezagados dependen no solo de sus propias victorias, sino también de marcadores ajenos en estadios distantes. Revisa el panorama completo y las posiciones oficiales de cada uno de los integrantes del torneo en el siguiente apartado.

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El reglamento oficial: ¿Cómo se definen los mejores terceros?

Al no existir enfrentamientos directos entre las selecciones de diferentes grupos, la FIFA aplica un reglamento estricto y milimétrico para romper la igualdad. Los criterios se evalúan en un orden sucesivo y excluyente, lo que significa que solo se pasa al siguiente punto si el anterior mantiene el empate definitivo.

El orden oficial de los criterios de desempate dictado por el máximo organismo del fútbol es el siguiente:

Mayor cantidad de puntos: Obtenidos en los tres partidos correspondientes a su respectivo grupo. Mejor diferencia de goles: El resultado de restar los goles en contra a los goles a favor en la fase de grupos. Mayor número de goles a favor: La cantidad total de anotaciones marcadas por el equipo en la primera ronda. Mayor número de victorias: Se prioriza a la selección que haya ganado más partidos, premiando la búsqueda del triunfo sobre los empates. Sistema de puntos por deportividad (Fair Play): Se evalúa la conducta disciplinaria del plantel basándose en las tarjetas recibidas (Amarilla: -1 punto; Doble amarilla: -3 puntos; Roja directa: -4 puntos; Amarilla y roja directa: -5 puntos). Sorteo de la FIFA: En caso de una paridad absoluta e inédita en todos los ítems anteriores, la Comisión Organizadora realizará un sorteo para definir al clasificado.

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DATOS CLAVE