Paraguay y Australia protagonizan uno de los partidos más decisivos de la fecha 3 del Grupo D del Mundial 2026. El encuentro se disputa HOY, jueves 25 de junio, desde las 9:00 PM en el Estadio Bahía de San Francisco (Levi’s Stadium), con un boleto directo a los 16avos de final para el ganador.

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Ambas selecciones llegan igualadas con tres puntos, aunque Australia parte con ventaja gracias a una mejor diferencia de goles. Ese detalle obliga a Paraguay a salir en busca del triunfo, mientras que el conjunto oceánico sabe que el empate le basta para avanzar como segundo del Grupo D.

El técnico argentino Gustavo Alfaro deberá modificar su once titular debido a una baja sensible. Miguel Almirón no podrá estar presente tras ser expulsado frente a Turquía en la jornada anterior.

Ante esa ausencia, Paraguay apostará por el talento ofensivo de Julio Enciso y Antonio Sanabria para buscar los goles que necesita ante Australia y mantenerse con vida en la Copa del Mundo.

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El técnico Gustavo Alfaro habló en la previa del Paraguay vs Australia por el Mundial 2026: “Si nosotros le ganamos a Australia, estaríamos logrando algo único. Para nosotros es un desafío. Nosotros queríamos llegar con chances al último partido”. (Foto: Selección Paraguay)

Alineaciones de Paraguay vs Australia por el Mundial 2026

Por el lado australiano, el entrenador Tony Popovic afronta el partido con un panorama mucho más favorable. Un empate le asegura el segundo lugar del Grupo D, independientemente de lo que ocurra en el duelo entre Estados Unidos vs Turquía, por lo que la estrategia y el manejo del resultado serán fundamentales.

A pesar de ello, Australia no renunciará al ataque y presentará un equipo con vocación ofensiva liderado por Mohamed Touré y Nestory Irankunda. Con ambos equipos jugándose la clasificación, el choque promete ser uno de los más intensos de la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026.

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Australia tendrá un fuerte ataque ante Paraguay con la inclusión de los delanteros Mohamed Touré y Nestory Irankunda. (Foto: Selección Australia)

¿Dónde ver Paraguay vs Australia EN VIVO y ONLINE por el Mundial 2026?

Latinoamérica : DirecTV Sports (TV) y DGO (streaming).

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: DirecTV Sports y DGO. México : ViX Premium.

: ViX Premium. España : DAZN y Movistar+.

: DAZN y Movistar+. Estados Unidos: FS1, Telemundo, TeleXitos y Peacock.

Paraguay vs Australia hicieron oficial sus alineaciones para el Mundial 2026

Paraguay: Orlando Gill; Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Ramón Sosa o Mauricio Magalhães Prado, Damián Bobadilla, Andrés Cubas, Matías Galarza; Julio Enciso y Antonio Sanabria.

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Australia: Patrick Beach; Jason Geria, Alessandro Circati, Harry Souttar, Cameron Burgess, Jordan Bos; Connor Metcalfe, Aiden O’Neill, Paul Okon-Engstler; Mohamed Touré y Nestory Irankunda.

Datos claves

Paraguay y Australia definen hoy su pase a 16avos de final en el Mundial 2026.

El seleccionador Gustavo Alfaro no contará con Miguel Almirón por expulsión ante Turquía.

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