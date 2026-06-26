Alineaciones confirmadas Francia vs Noruega por el Mundial 2026: formación y jugadores claves

Conoce todo lo que debes saber para poder seguir este atractivo duelo del Grupo I. Onces definidos.

Noruega y Francia protagonizan uno de los encuentros más atractivos de la tercera fecha del Grupo I del Mundial 2026. El compromiso se disputará este viernes 26 de junio en el Gillette Stadium, y definirá al líder de la zona.

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Ambas selecciones llegan con seis puntos, luego de imponerse en sus dos primeros partidos, por lo que ya aseguraron su clasificación a los dieciseisavos de final.

El duelo también tendrá un atractivo especial por el esperado cara a cara entre Erling Haaland y Kylian Mbappé. Ambos delanteros atraviesan un gran momento y llegan con cuatro goles, tras convertir dos dobletes en las primeras jornadas.

Alineación confirmada de Francia

Así saldrá al campo de juego Francia: Mike Maignan; Theo Hernández, Dayot Upamecano, Maxence Lacroix, Jules Koundé; Manu Koné, Aurélien Tchouaméni; Désiré Doué, Michael Olise, Ousmane Dembélé; Kylian Mbappé.

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Alineación confirmada de Noruega

En ese sentido, este será el once con el que arrancarán acciones: Selvik; Ostigard, Bjorkan, Falchener; Berg, Aursnes, Thorstvedt, Aasgaard, Schjelderup, Bobb y Strand Larsen.

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¿Dónde se jugará el Francia vs Noruega?

El partido se disputará en el Gillette Stadium, recinto donde juegan como locales New England Revolution de la MLS y los New England Patriots de la NFL. El estadio fue remodelado para cumplir con los requisitos del Mundial 2026 y será una de las sedes del torneo, con siete partidos programados.

DATOS CLAVES

El Gillette Stadium albergará el partido entre Noruega y Francia este viernes 26 de junio.

Ambas selecciones llegan al encuentro del Grupo I con seis puntos tras dos victorias.

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