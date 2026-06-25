Paraguay y Australia se enfrentan HOY, jueves 25 de junio, por la fecha 3 del Grupo D del Mundial 2026. El compromiso se disputará desde las 9:00 PM en el Estadio Bahía de San Francisco, conocido mundialmente como el Levi’s Stadium, y será decisivo para conocer quién asegura su cupo como segundo puesto y quién queda como tercero de cara a los 16avos de final.
Con la fase de grupos llegando a su fin, Paraguay y Australia salen obligados a buscar un resultado positivo para mantener vivas sus opciones de clasificación a los 16avos de final. Por ello, el encuentro concentra la atención de miles de aficionados que buscan conocer dónde verlo en vivo por televisión y vía streaming online.
La transmisión oficial para toda Latinoamérica del Paraguay vs Australia estará a cargo de DirecTV Sports, mientras que la alternativa online será mediante la plataforma DGO, disponible para celulares, computadoras, tablets y Smart TV.
Además, el partido de Paraguay vs Australia por el Mundial 2026 contará con cobertura en distintos países mediante señales oficiales, por lo que los aficionados podrán seguir todas las incidencias en vivo, en directo y online.
Paraguay vs Australia juegan HOY desde las 9:00 PM en el Estadio Bahía de San Francisco por el Mundial 2026. (Foto: FIFA)
¿Dónde ver Paraguay vs Australia EN VIVO y ONLINE por el Mundial 2026?
- Latinoamérica: DirecTV Sports (TV) y DGO (streaming).
- Perú: DirecTV Sports y DGO.
- México: ViX Premium.
- España: DAZN y Movistar+.
- Estados Unidos: FS1, Telemundo, TeleXitos y Peacock.
En Latinoamérica, el encuentro entre Paraguay vs Australia será transmitido por DirecTV Sports y vía streaming por DGO. En México podrá verse mediante ViX Premium, mientras que en España estará disponible por DAZN y Movistar+. En Estados Unidos, la transmisión oficial será por FS1, Telemundo, TeleXitos y Peacock.
Tabla de posiciones de mejores terceros puestos EN VIVO por el Mundial 2026: los ocho clasificados a 16avos de final
Es importante señalar que en Perú el compromiso de Paraguay vs Australia no será emitido por América Televisión (Canal 4) ni por América tvGO. Asimismo, se recomienda seguir el partido únicamente mediante plataformas oficiales y evitar enlaces no autorizados o páginas como Pelota Libre, Fútbol Libre o Roja Directa para disfrutar de la transmisión con seguridad y calidad.
Paraguay debe vencer a Australia para quedarse con el segundo puesto del grupo D y clasificar a 16avos de final del Mundial 2026. (Foto: Selección Paraguay)
Paraguay vs Australia GRATIS por el Mundial 2026: Probables alineaciones
Posible alineación de Paraguay: Orlando Gill; Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Ramón Sosa o Mauricio Magalhães Prado, Damián Bobadilla, Andrés Cubas, Matías Galarza; Julio Enciso y Antonio Sanabria.
Posible alineación de Australia: Patrick Beach; Jason Geria, Alessandro Circati, Harry Souttar, Cameron Burgess, Jordan Bos; Connor Metcalfe, Aiden O’Neill, Paul Okon-Engstler; Mohamed Touré y Nestory Irankunda.
Datos claves
- Paraguay y Australia juegan hoy, 25 de junio, por el Mundial 2026.
- El partido se disputará a las 9:00 PM en el Levi’s Stadium.
- DirecTV Sports y DGO transmitirán el encuentro en vivo y online para toda Latinoamérica.