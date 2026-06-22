Quién es Michael Gregoritsch: perfil, edad, dónde juega y vida personal del delantero de Austria

Sumó minutos recientes con Austria en 2026. Sostuvo su producción goleadora en el FC Augsburg y, ante Argentina, tiene su gran oportunidad.

Michael Gregoritsch se mantiene vigente en la selección de Austria y en el FC Augsburg. Transita una etapa de su carrera en la que sigue siendo una opción ofensiva de jerarquía y utilidad táctica. Por eso, el entrenador Ralf Rangnick confía en su titularidad para enfrentar a la Selección Argentina en el Mundial 2026.

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El jugador nacido en Graz atraviesa un momento de continuidad competitiva en el club y la selección. El conjunto alemán aseguró su continuidad al ejecutar la opción de compra, tras responder con goles y presencia ofensiva. Ahora, apunta en el Mundial 2026 a ser un atacante que genere problemas para la defensa rival.

Michael Gregoritsch, delantero de FC Augsburg (Getty Images).

Biografía y orígenes: ¿De dónde es, cuántos años tiene y cuál es la posición de Michael Gregoritsch?

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Fecha de nacimiento: 18 de abril de 1994.

18 de abril de 1994. Lugar de nacimiento: Graz, Austria.

Graz, Austria. Edad actual: 32 años.

32 años. Nacionalidad: austríaca.

austríaca. Posición principal: centrodelantero.

centrodelantero. Posición secundaria: segundo delantero.

Nacido en Graz, construyó un perfil de atacante de referencia, mucho más asociado al juego de área y a la finalización que a la elaboración lejos del arco. En este momento de su carrera, sigue siendo una opción para aportar minutos, gol y oficio en el frente de ataque.

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Estadísticas y presente en FC Augsburg

Partidos jugados: 31 partidos (1,343 minutos)

31 partidos (1,343 minutos) Goles: 9

9 Asistencias: 4

El Augsburg ejecutó la opción de compra para asegurar su continuidad, un movimiento respaldado por su buen cierre de temporada en el club. Según los registros disponibles, firmó una producción sólida en la Bundesliga 2025/2026.

Los datos oficiales de la Bundesliga le atribuyen seis goles y tres asistencias en 17 apariciones durante la Rückrunde (la segunda vuelta del campeonato), un corte estadístico que refleja su impacto en el tramo decisivo. Esa vigencia quedó en evidencia en actuaciones puntuales: marcó un doblete ante el Borussia Mönchengladbach, dio una asistencia frente al Werder Bremen y también le convirtió al Hoffenheim.

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El camino de Michael Gregoritsch en la selección de Austria

Selección: Austria.

Austria. Actividad reciente en 2026: participó en el triunfo por 3-1 ante Jordania el 16 de junio de 2026.

participó en el triunfo por 3-1 ante Jordania el 16 de junio de 2026. Amistosos recientes: sumó minutos en el 1-0 ante Túnez el 1 de junio de 2026 y en el 1-0 frente a Corea del Sur el 31 de marzo de 2026.

sumó minutos en el 1-0 ante Túnez el 1 de junio de 2026 y en el 1-0 frente a Corea del Sur el 31 de marzo de 2026. Eliminatorias UEFA 2025: 8 partidos y 4 goles.

En 2026 participó en tres amistosos con Austria. Aporta, mayormente, como recambio de centrodelantero.

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¿Qué rol puede cumplir Michael Gregoritsch en ataque?

Su función principal es la de centrodelantero. Ese es el rol con el que aparece identificado en su ficha y también el que mejor explica su utilidad actual: jugar como referencia ofensiva, fijar a los centrales y aparecer en zona de definición.

Como alternativa, también puede moverse como acompañante en ataque o segundo punta, una variante que amplía el abanico de opciones del entrenador sin alterar su naturaleza de delantero de área. Sus goles recientes con el Augsburg y su presencia internacional con Austria respaldan esta lectura.

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A esto se suma un rasgo que completa su perfil competitivo: Gregoritsch fue distinguido con el premio Milka Fair Play of the Season 2025/26 de la Bundesliga, un reconocimiento que destaca su conducta deportiva más allá de su aporte netamente futbolístico.

Vida personal: ¿qué se sabe de la familia de Michael Gregoritsch?

En el plano personal, Gregoritsch mantiene un perfil público bajo y hay poca información comprobable sobre su vida privada.

DATOS CLAVE

Michael Gregoritsch es el centrodelantero titular de Austria para el Mundial 2026 .

es el centrodelantero titular de Austria para el . Nació el 18 de abril de 1994 en la ciudad de Graz, Austria.

en la ciudad de Graz, Austria. Registró 9 goles y 4 asistencias en 31 partidos con el FC Augsburg.