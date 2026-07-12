El “festejo” de IShowSpeed por el triunfo de Argentina ante Suiza: “Estoy tan feliz”

El popular youtuber siguió el partido con la camiseta de Argentina y sorprendió con su reacción a los goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

IShowSpeed sigue con su reacción en vivo y en directo de los partidos del Mundial 2026. En esta ocasión, presenció en Arrowhead Stadium el triunfo de la Selección Argentina por 3-1 ante Suiza. Sorprendentemente, esta vez, utilizó una camiseta ‘albiceleste’ y “festejó” el triunfo del combinado de Lionel Messi y compañía.

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Desde hace varios días que ha Speed lo han acusado de “mufa”. Ante los partidos de Argentina, utilizó el jersey de las otras selecciones en apoyo a ellos, pero ha visto como la ‘Albiceleste’ ha resultado ganador. En esta ocasión, buscó apelar a la “anti-mufa” o a “anular mufa”.

Así, se lo vio con la camiseta de Argentina, pero el resultado terminó del lado de este seleccionado. Por lo cual, su plan no resultó. Aún así, sorprendió su reacción a los goles del triunfo argentino. Es que tuvo que festejarlos, aunque por dentro, masticaba bronca.

Así “festejó” IShowSpeed el triunfo de Argentina

Luego de la bronca que tuvo en el tanto de Alexis Mac Allister, Speed se volvió viral por los “festejos” de los goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Es que los celebró con evidentes gestos de bronca, ya que no quería que Argentina se clasifique.

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🚨| BREAKING: SPEED CAN'T BELIEVE JULIÁN ÁLVAREZ JUST SCORED A LAST-MINUTE WINNER FOR ARGENTINA AGAINST SWITZERLAND 🤯🤯🤯🇦🇷 pic.twitter.com/8uhymRs4Yz — Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) July 12, 2026

En el golazo que marcó Julián Álvarez, sorprendió con un festejo, más allá de que, por dentro, estaba con bronca e incredulidad. “Yes, yes”, llegó a exclamar, mientras se lamentaba cerrando los ojos llegando casi al berrinche.

🚨| WATCH: Speed is LOSING HIS MIND after Argentina scored a LAST-MINUTE GOAL to make it 2-1 against Switzerland in extra time 😭😭😭 pic.twitter.com/uN8Bpdlw7T — Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) July 12, 2026

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Luego, con el gol de Lautaro Martínez para el 3-1 definitivo, tuvo otro gesto de festejo, pero con lamento. “Yes, yes, I’m so happy (sí, sí, estoy tan feliz)”, decía sin querer hacerlo. De hecho, hasta se golpeó en la cabeza de la bronca con su propia mano, mientras trataba de salir del estadio junto a su equipo de seguridad.

🚨| BREAKING: SPEED LEAVES THE STADIUM AFTER LAUTARO MARTÍNEZ SCORES ARGENTINA'S THIRD GOAL IN THE FINAL MINUTES AGAINST SWITZERLAND 😭😭😭🇦🇷 pic.twitter.com/9jZf1V2MyY — Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) July 12, 2026

IShowSpeed confirmó que apoyará a Inglaterra

Como su plan de “anti-mufa” no funcionó y comprobó que no es mufa, ahora volverá a utilizar la camiseta de la selección que apoye. En su salida del estadio, dijo que vestirá el jersey inglés, en vez del de Argentina. Por lo tanto, será hincha de Inglaterra en dicho partido de semifinales.

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🚨| WATCH: Speed reveals he'll be wearing an England shirt for the England vs. Argentina World Cup semifinal 😭🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



"Now we know the Speed curse is not real… I'm rocking a full-on England shirt." pic.twitter.com/1U04UH0TES — Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) July 12, 2026

¿Cuándo se juega Inglaterra vs. Argentina por la semifinal del Mundial 2026?

El partido de semifinales entre Inglaterra y Argentina se jugará este miércoles 15 de julio desde las 14:00 horas (PET) en el Mercedes-Benz Stadium (Estadio Atlanta, renombrado por FIFA), ubicado en Atlanta, Georgia.

DATOS CLAVE

Argentina 3-1 Suiza en Arrowhead Stadium presenciado en vivo por IShowSpeed.

en Arrowhead Stadium presenciado en vivo por IShowSpeed. MacAllister, Álvarez y Martínez fueron los autores de los tres goles argentinos.

fueron los autores de los tres goles argentinos. IShowSpeed apoyará a Inglaterra y vestirá su camiseta en las semifinales del torneo.