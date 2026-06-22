Dónde ver Argentina vs. Austria EN VIVO: canales de TV y streaming online del partido del Mundial 2026

Hoy tenemos un gran partido por el Mundial 2026, de Argentina vs. Austria. Entérate los detalles, dónde ver el enfrentamiento por el Grupo J.

La selección de Argentina se enfrenta a su similar de Austria este lunes 22 de junio de 2026 por la segunda jornada del Grupo J de la Copa Mundial. El vibrante encuentro tendrá lugar en el Estadio Dallas de Arlington, Texas, donde la Albiceleste buscará asegurar su clasificación matemática a los dieciseisavos de final.

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Ambas escuadras llegan en un gran momento tras haber sumado de a tres en sus respectivos debuts mundialistas. El equipo dirigido por Lionel Scaloni viene de golear 3-0 a Argelia, mientras que el combinado europeo derrotó con solidez por 3-1 a Jordania.

Argentina tendrá a Lionel Messi contra Austria. (Foto: X).

¿A qué hora juegan Argentina vs. Austria por el Mundial 2026?

El compromiso está programado para iniciar a las 12:00 horas locales en territorio estadounidense. Los horarios oficiales para seguir la transmisión en distintas regiones de Latinoamérica y el mundo son los siguientes:

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País / Región Horario de Inicio México 11:00 a.m. Perú, Colombia, Ecuador 12:00 p.m. Bolivia, Chile, Venezuela 1:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay 2:00 p.m. España 7:00 p.m.

Canales de TV para ver Argentina vs. Austria en vivo

La cobertura televisiva del encuentro de la Copa del Mundo variará según el territorio en el que te encuentres de forma legal y oficial.

En Argentina

Los aficionados en territorio argentino podrán disfrutar del encuentro mediante las señales abiertas de Telefe y la TV Pública. De igual manera, las cadenas de cable prepago TyC Sports y DSports contarán con la emisión completa del partido.

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En el resto de Sudamérica

Para países como Colombia, las señales de Canal RCN y Caracol TV llevarán las acciones en directo. En Chile, Perú, Ecuador y Uruguay, la señal exclusiva por televisión satelital estará a cargo de DSports.

En México y Estados Unidos

En territorio mexicano, los derechos de transmisión televisiva corresponden a las cadenas TUDN y Fox Sports. Para el público de Estados Unidos, el compromiso estará disponible a través de las señales de FOX Sports en inglés y Telemundo en español.

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Cómo ver Argentina vs. Austria vía streaming online

Si prefieres seguir el minuto a minuto desde tu teléfono celular, tableta o computadora, existen diversas opciones digitales con los derechos autorizados.

DGO: La plataforma de streaming de DirecTV emitirá el partido para toda Sudamérica.

Disney+ Premium: Contará con la transmisión en vivo para diversos países de la región andina.

TyC Sports Play / Mi Telefe: Alternativas exclusivas para los usuarios conectados dentro de Argentina.

ViX / Fox Sports App: Opciones principales para el público residente en México y Estados Unidos.

DATOS CLAVE

Argentina vs. Austria se enfrentan este lunes 22 de junio de 2026 en el Mundial.

El partido se jugará en el Estadio Dallas de Arlington, Texas, a las 12:00 locales.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará clasificar a los dieciseisavos de final tras golear 3-0.