Alineaciones confirmadas Argentina vs. Suiza por el Mundial 2026: jugadores clave y cambios tácticos

Argentina y Suiza buscan su pase a las semifinales del Mundial 2026. Conoce las alineaciones de estos dos equipos.

¡Partidazo a la vista en el Mundial 2026! La Selección Argentina y Suiza se ven las caras en un duelo que promete sacar chispas y paralizar a todos los futboleros. Aunque el pitazo inicial todavía se hace esperar, desde los campamentos de ambas escuadras ya se respira tensión, estrategia y, sobre todo, mucho talento.

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Si te estabas preguntando cómo van a salir a la cancha estos dos gigantes, te traemos las alineaciones que se perfilan para arrancar. Lionel Scaloni y Murat Yakin no se guardan nada y mandan toda la carne al asador.

El XI de la Selección Argentina: La Scaloneta no negocia el estilo

Scaloni sabe que en un Mundial no hay margen de error. Fiel a su costumbre, apuesta por un mediocampo de buen pie y una delantera letal, dándole a Lionel Messi total libertad para flotar y conectar con Lautaro Martínez, quien se gana el puesto de ‘9’ titular.

Selección de Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alex Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez.

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El cambio táctico clave: El regreso de Leandro Paredes como eje en el medio le permite a Enzo Fernández y a Mac Allister soltarse un poco más. La dupla de centrales “Cuti” y “Licha” asegura salida limpia y mucha agresividad para frenar las contras suizas.

El XI de Suiza: El relojito europeo que quiere dar el golpe

Por el lado de los helvéticos, Yakin plantea un equipo muy físico y ordenado. Saben que no pueden regalarle ni un centímetro a la Albiceleste, por lo que apuestan por poblar el mediocampo y salir rápido con la potencia de Breel Embolo.

Selección de Suiza: Gregor Kobel; Denis Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka, Dan Ndoye, Fabian Rieder, Rubén Vargas; Breel Embolo.

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El cambio táctico clave: La presencia de Denis Zakaria incrustado en la línea defensiva (o como pivote falso) busca darle más músculo al equipo frente al talentoso medio argentino. Todo el juego pasará por los pies de Granit Xhaka, el gran director de orquesta, mientras que Vargas y Ndoye buscarán lastimar por las bandas a espaldas de Molina y Tagliafico.

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