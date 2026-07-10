Thibaut Courtois, en contra del cambio de Rudi García: “Yo quería seguir”

Luego del partido ante España, el arquero de Bélgica sorprendió con una confesión sobre el cambio por Senne Lammens. ¿Pudo haber cambiado el resultado?

Thibaut Courtois sorprendió al revelar que pudo haber seguido y no salir de cambio en el partido entre Bélgica y España por los cuartos de final del Mundial 2026. En declaraciones a DAZN, el guardameta belga, quien sufrió una lesión muscular, reveló que quería seguir en el encuentro, pero fue el entrenador Rudi García quien tomó la decisión de su sustitución.

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La lesión de Thibaut Courtois fue un momento determinante en el triunfo final de España ante Bélgica. Es que su reemplazante, Senne Lammens, cometió un error al dejar un rebote largo tras un remate de Pau Cubarsí y Mikel Merino lo aprovechó para marcar el 2-1 definitivo sobre el final.

¡¡NUEVAMENTE EL SALVADOR ES MIKEL!! ¡MERINO CAPTURÓ EL REBOTE QUE DIO LAMMENS Y MARCÓ EL 2-1 DE ESPAÑA VS. BÉLGICA CERCA DEL FINAL! Se lamenta Courtois desde afuera…



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Courtois fue uno de los que más se lamentó por esta acción y se pudo visualizar su reacción en la transmisión oficial del partido. Luego de consumarse la derrota belga, habló con la prensa y sorprendió con su confesión sobre lo ocurrido. ¿Pudo haber seguido en el campo?

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“Sentí algo sin más. En los balones en largo al ser algo muscular se podía cansar la zona. Yo quise seguir, pero no podía, si no estás al 100% te cambio, me dijo Rudi. Estaba mal, no podía golpear en largo, quería seguir cinco minutos, decide el míster y lo primero es el equipo“, comentó el arquero del Real Madrid en zona mixta.

🗣️ Courtois desvela que no fue sustituido por voluntad propia



"Yo quise seguir, pero el míster ha dicho que si no estaba al 100% me cambiaba"#DAZNMundial pic.twitter.com/es05Ajy4Sz — DAZN España (@DAZN_ES) July 10, 2026

Ante la sorpresa de su entrevistador, Courtois volvió a repetir lo mismo. “Podía seguir, el cambio ha sido decisión del míster. No estoy molesto con el entrenador, estoy triste porque me estaba sintiendo bien y creo que podía parar a España“, comentó.

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¿Qué opinó Thibaut Courtois del error de Senne Lammens en el gol de Mikel Merino?

Así como indicó que podía haber seguido en el arco de Bélgica, Thibaut Courtois le quitó responsabilidad a su compañero Senne Lammens por el rebote que derivó en el gol de Mikel Merino.

“El campo estaba muy seco. Es mala suerte, el fútbol es así. Es un gran portero, es una penal para él porque no lo merece, pero así es el fútbol“, se lamentó el experimentado arquero de 34 años.

Rudi García justificó la salida de Thibaut Courtois

Por su parte, Rudi García, tras las declaraciones de Thibaut Courtois, justificó su salida para el ingreso de Senne Lammens. Insistió en que no estaba al 100 por ciento físicamente, pero dijo que hablará con el arquero del Real Madrid por sus declaraciones.

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“Hablaré con Courtois; no me ha dicho nada. Lo peor es que no pudo terminar el partido. En unos meses, los problemas podrían acumularse. No estaba al cien por cien. Y puedo asegurar que, con la edad, es necesario estar casi al cien por cien. Puede ser problemático. Es una pena que se haya lesionado”, aseguró en conferencia de prensa.

🇧🇪🗨️"Les jeunes devront apprendre…"



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“Aprendimos de la derrota. Jugamos contra la selección española, la suerte no nos acompañó y perdimos a nuestro capitán y a nuestro portero. No estaba previsto. Fue una situación desfavorable. Tuvimos mala suerte. No se pueden cometer errores, y los cometimos. Los jugadores más jóvenes aprenderán un poco más después de esta derrota”, aseveró.

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