Conmoción en el Mundial 2026: murió el futbolista sudafricano Jayden Adams

El fútbol africano está de luto por la inesperada muerte de Jayden Adams, mundialista con Sudáfrica, a los 25 años.

El fútbol internacional recibió una de las noticias más tristes de los últimos días. Jayden Adams, mediocampista del Mamelodi Sundowns y seleccionado de Sudáfrica, falleció de manera inesperada a los 25 años, según informaron medios de su país.

Publicidad

Adams atravesaba uno de los mejores momentos de su carrera. Luego de consolidarse como una de las principales figuras del Mamelodi Sundowns, el volante tuvo la oportunidad de representar a su país en el Mundial 2026, donde sumó minutos y confirmó el crecimiento que venía mostrando durante las últimas temporadas.

Jayden Adams había sufrido una dura pérdida familiar antes del Mundial 2026

La muerte del futbolista llega apenas dos semanas después de que él mismo atravesara un difícil momento personal. Su abuela, Marianna Adams, falleció poco antes del compromiso que Sudáfrica disputó frente a República Checa en la Copa del Mundo.

Publicidad

A pesar del duro golpe, el mediocampista decidió mantenerse junto al plantel y estuvo presente en ese encuentro, demostrando un fuerte compromiso con el equipo nacional en medio de una situación muy delicada.

El fútbol sudafricano despide a una de sus grandes promesas

Además de su reciente participación con la selección, Adams fue una pieza importante del Mamelodi Sundowns, club con el que destacó tanto en el campeonato local como en la Liga de Campeones de la CAF. Su rendimiento lo había convertido en uno de los futbolistas con mayor proyección del país.

Tras conocerse la noticia, comenzaron a multiplicarse los mensajes de condolencias dirigidos a su familia, amigos, compañeros y al Mamelodi Sundowns.

Publicidad

Con apenas 25 años, Jayden Adams deja un profundo vacío en el fútbol sudafricano y un legado que será recordado por quienes compartieron con él dentro y fuera de las canchas.

DATOS CLAVES

El mediocampista sudafricano Jayden Adams falleció inesperadamente a los 25 años de edad.

Su abuela Marianna Adams murió dos semanas antes del partido contra República Checa.

Publicidad