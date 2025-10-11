¿El Haaland peruano? Nació en Noruega, tiene 20 años, lleva 10 goles y puede jugar por Perú

Actualmente se está dando un cambio generacional importante en el Perú, por lo que se está buscando a nuevos talentos con los que trabajar. Y si vemos una posición que está en crisis es la del delantero, no hay muchos goleadores de nivel de donde elegir, por lo que buscar respuestas afuera parece una obligación. Es así como apareció un goleador al estilo de Erling Haaland para la Selección Peruana.

Publicidad

Publicidad

Su nombre es Patrick Askengren, tiene 20 años de edad y está teniendo una temporada redonda en Noruega. Si bien no juega en la primera división de este país, sino más bien en la tercera, está haciendo una gran campaña como titular. Siendo un jugador con mucho gol, lo que le ha permitido a su equipo, el Kjelsås meterse en la pelea por ascender de división.

Patrick Askengren.

Este futbolista de madre peruana cuanta con una altura de 1,86 metros, siendo un jugador que va bastante bien al juego aéreo. Es un elemento que siempre busca pelear cada balón y se ha vuelto un jugador importante en su club, en donde no desaprovecha las oportunidades que tiene frente al arco para hacerse presente con los goles.

Publicidad

Publicidad

Patrick Askengren en un tremendo momento

En este momento Patrick está teniendo una temporada bastante buena a punta de goles. Este fin de semana consiguió anotar un nuevo doblete, siendo este el cuarto de la temporada. Por lo que deja en claro que es un jugador que le gusta hacerse presente en el marcador cada que puede.

En este fin de semana consiguió anotar dos tantos más en la victoria por 3-1 ante el Ull/Kisa. Con estos dos nuevos goles este delantero imponente ha llegado a la fría suma de 10 goles en la Tercera División de Noruega, aparte también hizo 1 tanto en la Copa de este país.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Actualmente su equipo se ubica en el puesto número 4 de la tabla de posiciones con 42 puntos. En este caso lograr el ascenso necesita quedar en el primer lugar, pero es un poco complicado teniendo en cuenta que el primero tiene 53 unidades. Pero podría lograr entrar al repechaje si queda segundo y el que está en ese puesto tiene actualmente 45 puntos.

¿Patrick Askengren será llamado a la Selección Peruana?

Está teniendo una buena temporada, por lo que es posible que pueda llegar a ser convocado en algún momento. Se sabe que para la fecha de noviembre se tratará de llamar a la mayor cantidad de futbolistas que milita en Europa, esto con la intensión de poder verlos de cerca ya que no se puede llevar a todos a sudamérica.

Manuel Barreto que es también es Jefe de la Unidad de Menores podría ver a algunos jugadores, conversar con ellos y así como tenerlos entrenando. En este caso si tendrán los dos partidos, así que sería perfecto el momento para poder tenerlos frente a frente.

Publicidad

Publicidad

ver también Erick Delgado se la jugó y pidió a este crack para la Selección Peruana: “No tiene miedo”