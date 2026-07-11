DT de Suiza cuestionó la expulsión de Embolo tras victoria de Argentina: “No sé quién estableció las reglas…”

Tras la eliminación de Suiza, Murat Yakin dio una fuerte declaración en contra del arbitraje que favoreció a Argentina.

Nueva polémica en el Mundial 2026 con el arbitraje. Esta vez ocurrió en el duelo entre Argentina vs. Suiza en donde el futbolista Breel Embolo terminó siendo expulsado por fingir una falta. Esto llamó mucho la atención, señalando al arbitraje como uno de los responsables de la derrota del cuadro europeo.

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Murat Yakin tras la derrota ante la ‘albiceleste’ dio declaraciones a la prensa. En la que se mostró sorprendido por las reglas, pero al final dejó en claro que no queda de otra más que respetarlas, ya que están ahí.

“La expulsión puso las cosas patas arriba, no sé quién estableció estas reglas, pero al final no podemos cambiar la ley”, fue lo que dijo el entrenador.

Expulsión de Breel Embolo

A los 70 minutos ocurrió la acción en la que Leandro Paredes fue amonestado por una falta que simuló el futbolista de Suiza. Esto hizo que el VAR tenga que intervenir ya que no había ninguna falta. Antes esto no se permitía, pero desde ahora se puede hacer una revisión si una jugada no está bien cobrada con amarilla.

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Por lo tanto, tras revisar la acción se determinó que Embolo merecía ganarse la amarilla por simular. Lo cual terminó por sacarlo del partido, siendo un punto clave para que el cuadro ‘albiceleste’ pueda llevarse el partido.

Así fue la expulsión de Embolo:

NO HAY AMARILLA PARA PAREDES Y SUIZA SE QUEDÓ CON 10



Pinheiro le quitó la sanción a Lea tras la revisión del VAR y determinó que hubo simulación por parte de Embolo, quien recibió la segunda tarjeta y posterior roja.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/jfK952dy0u — DSPORTS (@DSports) July 12, 2026

Argentina vs. Inglaterra

Ahora se viene un duro partido para la Argentina en donde deberá enfrentar a Inglaterra en la semifinal. Partido que se disputará el día miércoles 15 de julio a las 14:00 horas de Perú en el Estadio Mercedes-Benz.

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