Dónde ver EN VIVO Universitario vs Millonarios: canales de TV y streaming online del amistoso

La 'U' cerrará su preparación ante Millonarios, dirigido por Fabián Bustos y capitaneado por Rodrigo Ureña. Revisa cómo ver el amistoso.

Universitario de Deportes afrontará su último partido de preparación antes del arranque del Torneo Clausura 2026. El rival será Millonarios de Colombia, en un encuentro que se jugará hoy, sábado 11 de julio, desde las 15:30 horas de Perú en el estadio Monumental. Conoce dónde ver la transmisión en vivo del compromiso.

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El duelo tendrá un condimento especial con el retorno de Fabián Bustos y Rodrigo Ureña al Perú, dos piezas importantes en el reciente tricampeonato del cuadro ‘crema’ en la Liga 1.

¿Dónde ver EN VIVO Universitario vs Millonarios?

El amistoso entre Universitario y Millonarios ha generado gran expectativa entre los aficionados. El partido podrá seguirse en vivo a través de Universitario TV en YouTube, el canal oficial del club, mediante una suscripción mensual de 15 soles.

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“Usted lo va a poder vivir en exclusiva a través del canal Universitario TV. Así que para eso tiene que suscribirse pagando apenas quince soles, una suscripción mensual. Va a poder ver todo el contenido exclusivo, la entrevista al profe Cúper. La semana pasada estuvimos con la entrevista de Gianluca Lapadula. El sábado tendremos en exclusiva el partido ante Millonarios de Colombia, y se va a estrenar una nueva camiseta”, señalaron desde el canal de la institución.

Cabe resaltar que, trascendió que L1 Max podría sumarse a la transmisión del encuentro, sin embargo, por ahora el canal no lo ha confirmado de manera oficial.

¿A qué hora juega Universitario vs Millonarios?

El amistoso fue reprogramado y ahora se jugará desde las 15:30 horas de Perú. El pitazo inicial será a las 14:30 en México; 15:30 en Colombia y Ecuador; 16:30 en Bolivia, Venezuela, Chile y Estados Unidos; y 17:30 en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

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DATOS CLAVES

Universitario de Deportes enfrentará hoy a Millonarios de Colombia en su último amistoso de preparación.

El partido se disputará en el estadio Monumental desde las 15:30 horas de Perú.

La transmisión del encuentro estará disponible en vivo a través de Universitario TV en YouTube.