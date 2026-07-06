Si España gana, contra quién, cuándo y dónde juega por los cuartos de final del Mundial 2026

'La Roja' buscará superar a Portugal para avanzar a cuartos de final. Conoce a su posible rival, la fecha y la sede del próximo partido.

España afronta uno de sus mayores desafíos en el Mundial 2026. La ‘Roja’ se enfrenta a Portugal por los octavos de final, en un duelo que definirá a uno de los equipos que continuará en la lucha por el título.

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En caso de superar al conjunto portugués, el seleccionado español avanzará a los cuartos de final y conocerá a su siguiente rival tras el enfrentamiento entre Estados Unidos y Bélgica.

¿Contra quién jugaría España en los cuartos de final del Mundial 2026?

Si España consigue eliminar a Portugal, se medirá en la siguiente ronda contra el ganador del cruce entre Estados Unidos y Bélgica. Ambas selecciones también disputan su pase a los cuartos de final y el vencedor quedará ubicado en la misma llave que españoles y portugueses.

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De esta manera, la ‘Roja’ podría enfrentarse al anfitrión estadounidense o a una selección belga que cuenta con futbolistas de experiencia internacional. Sin embargo, antes deberá superar un exigente desafío ante Portugal para mantenerse con vida en el Mundial.

¿Cuándo y dónde jugaría España por los cuartos de final?

El eventual partido de España por los cuartos de final está programado para el viernes 10 de julio en las instalaciones del SoFi Stadium, ubicado en Los Ángeles.

El compromiso comenzará a las 21:00 horas de la España peninsular, mientras que en Perú el inicio será a las 14:00 horas. El ganador de este encuentro conseguirá uno de los cuatro boletos disponibles para disputar las semifinales del Mundial 2026.

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DATOS CLAVES

Las selecciones de Portugal y España definirán hoy su pase a los cuartos de final en un emocionante clásico europeo.

Si España sale victoriosa, su próximo oponente saldrá del cruce entre Estados Unidos y Bélgica.

El esperado encuentro de cuartos de final está programado para este viernes 10 de julio en el SoFi Stadium de Los Ángeles.