Sporting Cristal denuncia arbitraje que lo sacó de la Copa Sudamericana ante Bragantino

El partido contra Bragantino en Copa Sudamericana, tiene un pendiente no comentado. Sporting Cristal mediante un comunicado realizó denuncia.

El Club Sporting Cristal alzó con fuerza su voz de protesta tras quedar fuera de la CONMEBOL Sudamericana 2026. A través de un duro y categórico comunicado oficial, la institución celeste expresó su total y absoluta disconformidad con el desempeño del árbitro principal. El uruguayo Esteban Ostojich, y de la terna a cargo del sistema de videorreferato (VAR), en el trascendental choque de playoff de octavos de final frente a Red Bull Bragantino.

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La directiva rimense no se guardó nada y apuntó directamente contra decisiones puntuales que, a su criterio, perjudicaron notablemente el desarrollo del partido y condicionaron la suerte del equipo peruano en el certamen internacional.

Sporting Cristal hace pedido a la CONMEBOL. (Foto: X).

Las tres jugadas de la polémica que reclama Sporting Cristal

En el pronunciamiento difundido en sus canales oficiales, Sporting Cristal detalló tres acciones concretas que, según afirman, debieron ser revisadas de manera prioritaria por el VAR:

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Golpe sobre Santiago González (Minuto 29): Un impacto antirreglamentario con el antebrazo izquierdo en perjuicio del atacante argentino que el juez principal omitió sancionar y que el VAR tampoco advirtió.

Expulsión de Martín Távara (Minuto 56): La segunda tarjeta amarilla mostrada al mediocampista rimense, que derivó en su expulsión y que, conforme al nuevo protocolo VAR aplicable a segundas amonestaciones claramente incorrectas, debió ser objeto de revisión.

Entrada a Miguel Araujo (Minuto 82): Una fuerte e imprudente falta sobre el zaguero nacional que mereció mayor severidad disciplinaria.

Exigencia a la CONMEBOL: audios del VAR y sanciones

Ante lo que consideran una grave vulneración a la equidad deportiva, Sporting Cristal exigió medidas inmediatas al ente rector del fútbol sudamericano:

“Invocamos a la CONMEBOL a publicar las comunicaciones entre el árbitro principal y el equipo VAR respecto de estas acciones, así como a adoptar las medidas correctivas que correspondan para evitar que este tipo de actuaciones se repitan, en resguardo de la equidad e integridad que deben regir toda competencia”, remarca el documento.

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¿Cómo terminó el partido y qué desencadenó la eliminación en Brasil?

Tras el 0-0 registrado en la ida jugada en el Estadio Nacional de Lima, la llave se definió en el Estadio Cícero de Souza Marques en Brasil. Sporting Cristal cayó 1-0 ante Red Bull Bragantino, sellando su eliminación con un global de 1-0 a favor del cuadro local.

El punto de quiebre y detonante de la derrota se produjo precisamente en la jugada más cuestionada del comunicado:

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Minuto 56 — La expulsión clave: Martín Távara vio la segunda tarjeta amarilla tras una falta sancionada por Esteban Ostojich, dejando a Cristal con diez hombres.

Martín Távara vio la segunda tarjeta amarilla tras una falta sancionada por Esteban Ostojich, dejando a Cristal con diez hombres. Minuto 59 — El gol que definió la serie: De ese mismo tiro libre devino la jugada de estrategia en la que Pedro Henrique conectó de cabeza para vencer la portería de Diego Enríquez y marcar el único tanto del encuentro.

A pesar del esfuerzo final y dos remates peligrosos de Maxloren Castro en los minutos de adición, el equipo peruano no logró la igualdad, cerrando su participación internacional en medio de una intensa controversia arbitral.

DATOS CLAVE

Sporting Cristal exigió a la CONMEBOL audios del VAR tras arbitraje de Esteban Ostojich.

Martín Távara fue expulsado al minuto 56 por segunda amarilla ante Red Bull Bragantino.

Pedro Henrique anotó de cabeza al minuto 59 para el 1-0 de Red Bull.