Los tres grandes responsables de la eliminación de Sporting Cristal en Copa Sudamericana

Sporting Cristal cayó eliminado de la Copa Sudamericana, a manos del Bragantino. En Brasil, los hinchas culparon a tres grandes responsables.

Una nueva noche amarga en el plano internacional consumó el fracaso de Sporting Cristal en la Copa Sudamericana. Tras la derrota y eliminación ante Red Bull Bragantino en Brasil, la hinchada celeste estalló en redes sociales y en las tribunas. Más allá de las excusas de coyuntura, el hincha identifica tres nombres propios y responsabilidades de fondo bien marcadas: el jugador, la dirigencia y el comando técnico.

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Martín Távara: La irresponsabilidad que desarmó el partido

El punto de quiebre en la llave fue indiscutible. Corría el minuto 55 cuando Martín Távara cometió una falta a destiempo que significó su segunda tarjeta amarilla y la expulsión inmediata. Apenas cuatro minutos después, de ese mismo tiro libre, Pedro Henrique marcó de cabeza el gol de la clasificación para el equipo brasileño.

MALAS NOTICIAS PARA CRISTAL



Martín Távara vio su segunda tarjeta amarilla y dejó con 10 a su equipo ante Bragantino, en los playoffs de la CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS.#Sudamericana pic.twitter.com/y4BAITmaCN — DSPORTS (@DSports) July 30, 2026

La rabia de los hinchas en redes sociales no se hizo esperar ante la reincidencia del volante:

“Y no es la primera vez que nos deja con 10 ah. Totalmente irresponsable Martín Távara”. “Agregar la irresponsabilidad de Távara, que se barre de forma absurda para ganarse una segunda amarilla y dejarnos con 10. Este tipo se debe de ir del club pero ahora”. “No puedo creer la burrada que hizo Távara. Acaba de cagar todo el partido”.

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El volante zurdo condiciona una vez más al equipo en un escenario de máxima exigencia. Su falta de madurez y disciplina dentro de la cancha dejó al plantel sin margen de respuesta en territorio brasileño.

Joel Raffo e Innova Sports: El proteccionismo y la crisis institucional

La tarjeta roja de Távara fue solo el síntoma de una enfermedad mayor. Para la afición, la permanencia de futbolistas que incurren en faltas graves o conductas antideportivas responde a la falta de rigor de la propia directiva encabezada por Joel Raffo.

Los seguidores apuntan a un modelo de gestión que antepone la preservación de activos y negocios por encima de la exigencia institucional:

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“Esperamos que luego de esta expulsión congelen a Távara varios partidos. Ya que no lo quisieron botar…”. “La imagen del príncipe protegido de Innova. Alguien que debió irse hace muchísimo tiempo, pero que sigue ahí únicamente porque es el heredero del rey Joel Raffo. Martín Távara”.

La dirigencia de Innova Sports queda señalada por su nula capacidad de imponer límites disciplinarios y por haber roto la relación de representatividad con el hincha, que exige desde hace meses la venta del club o la renuncia del presidente.

Roberto Mosquera señalado por los hinchas de Sporting Cristal. (Foto: X).

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Roberto Mosquera: Un planteamiento táctico que regaló la medular

El plano futbolístico tuvo en el banquillo a su principal señalado. La estrategia planteada por Roberto Mosquera para sostener el partido en Brasil fue duramente cuestionada por la superposición de perfiles en el mediocampo.

Alinear desde el arranque a jugadores de tenencia similar, pero sin despliegue ni agresividad para la marca —como el caso de juntar a Yoshimar Yotún y Martín Távara— terminó regalando el centro del campo ante la superioridad física y la alta intensidad de Red Bull Bragantino.

𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 𝗗𝗘𝗟 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗗𝗢 ⚽️



RB Bragantino 1 – 0 Sporting Cristal#FuerzaCristal pic.twitter.com/XXttwuJ6P4 — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) July 30, 2026

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La falta de un volante tapón con capacidad de recuperación expuso constantemente a la defensa, privó al equipo de contención y dejó a Cristal sin argumentos para competir de igual a igual en el ritmo del fútbol internacional.

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