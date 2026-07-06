Dónde ver EN VIVO Portugal vs España: canales de TV y streaming online del partido del Mundial 2026

Con Cristiano y Yamal como protagonistas, Portugal y España se enfrentan por un lugar en cuartos de final. Revisa cómo ver el partido.

Portugal y España protagonizan uno de los partidos más atractivos de los octavos de final del Mundial 2026. Ambas selecciones se medirán este lunes 6 de julio en el AT&T Stadium de Dallas, con el objetivo de seguir avanzando en el torneo y mantener intactas sus aspiraciones de conquistar el título.

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El cotejo aparece como una verdadera “final adelantada” por la calidad de los dos equipos y la cantidad de estrellas que tendrán en cancha. Además, el cruce entre Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal le da un condimento especial, al enfrentar a dos figuras que representan generaciones distintas del fútbol mundial.

¿Dónde ver EN VIVO Portugal vs España?

El Portugal vs España tendrá transmisión por televisión y plataformas digitales para toda la región. En Perú, el compromiso se podrá ver EN VIVO por América TV (canal 4) en señal abierta y también gratis vía tvGO.

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Además, en nuestro país y gran parte de Sudamérica, el duelo también se podrá ver a través de DSports y vía streaming por DGO. En otras regiones, la transmisión estará a cargo de señales y plataformas como Paramount+, FOX Sports, Telemundo Deportes y DAZN.

Por su parte, en Bolavip podrás seguir toda la cobertura del encuentro, con la previa, el minuto a minuto, las principales incidencias, los goles, el resultado y el resumen completo del esperado duelo entre Portugal y España.

¿A qué hora juega Portugal vs España?

Portugal y España se enfrentarán desde las 14:00 horas de Perú en las instalaciones del AT&T Stadium de Dallas por los octavos de final del Mundial 2026. Revisa a continuación a qué hora comienza este esperado encuentro en los distintos países.

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Perú, Colombia, Ecuador: 14:00 horas

14:00 horas Bolivia, Chile, Venezuela: 15:00 horas

15:00 horas Argentina, Brasil, Uruguay: 16:00 horas

16:00 horas España: 21:00 horas

21:00 horas Estados Unidos (Dallas): 14:00 horas (local)

¿Cómo llegan ambos equipos?

Portugal llegó a octavos tras vencer 2-1 a Croacia en un partido muy disputado, donde sacó adelante su jerarquía en los momentos decisivos. Con Cristiano Ronaldo y Bruno Fernandes como referentes, los ‘lusos’ buscarán seguir en carrera en el Mundial 2026.

España, por su parte, clasificó con autoridad luego de golear 3-0 a Austria. El equipo español mostró solidez, buen funcionamiento colectivo y eficacia para meterse entre los 16 mejores del torneo.

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DATOS CLAVES

Las selecciones de Portugal y España se enfrentarán hoy en un vibrante clásico ibérico por los octavos de final.

El partido se disputará en el AT&T Stadium de Dallas a partir de las 14:00 horas (horario peruano).

La transmisión en señal abierta para el Perú estará a cargo de América TV y de manera online en tvGO.