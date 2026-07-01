Si Inglaterra gana, contra quién, dónde y cuándo juega los octavos de final del Mundial 2026

La Selección de Inglaterra busca su pase a los octavos del Mundial 2026 contra la Selección de Republica del Congo.

La Selección de Inglaterra busca su pase a los octavos de final del Mundial 2026. En este caso debe enfrentar a la Selección de República Democrática del Congo en los 16avos de final. Partido que no va a ser nada sencillo, pero ya se conoció contra quién iría en la siguiente ronda.

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¿Contra quién jugaría Inglaterra los octavos de final del Mundial 2026?

En el caso que la Selección de Inglaterra logre derrotar a República Democrática del Congo su siguiente rival sería la Selección de México. La cual viene haciendo un Mundial perfecto a pesar de las dudas que venía dando en su preparación. Hasta ahora no sabe lo que es perder, incluso tampoco lo que es recibir un solo gol en este certamen.

Raúl Jiménez celebrando su gol ante Ecuador (Foto: Getty).

El ‘Tri’ viene de derrotar a la Selección de Ecuador por 2-0 en un partidazo en el Estadio Azteca. Coloso que vio un gran rendimiento de los ‘verdes’ que supieron tener un primer tiempo contundente.

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¿Dónde jugaría Inglaterra los octavos de final del Mundial 2026?

El partido ya tiene escenario elegido y será en la Ciudad de México, en el Estadio Azteca. Por lo que el conjunto de Javier Aguirre gozará con el aliento de su público en este partidazo. Hay que recordar que en este coloso entran más de 87 mil hinchas.

Estadio Azteca (Foto: Getty).

¿Cuándo jugaría Inglaterra los octavos de final del Mundial 2026?

De darse la victoria de Inglaterra por los 16avos de final, entonces su siguiente partido está programado para el día domingo 5 de julio. Como se mencionó se jugará en México y se desarrollará desde las 19:00 horas de Perú.

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