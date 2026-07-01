Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Mundial 2026

Cuadro completo del Mundial 2026 EN VIVO: clasificados y cruces de octavos de final

Se juegan tres partidos para definir nuevos clasificados a los octavos de final del Mundial 2026. Mira cómo queda el cuadro de competencia.

Harry Kane, Kevin de Bruyne y Christian Pulisic, en acción este miércoles.
© IA GeminiHarry Kane, Kevin de Bruyne y Christian Pulisic, en acción este miércoles.

El Mundial 2026 está en plena etapa de dieciseisavos de final donde se definen a las 16 mejores selecciones. Tras algunos partidos, este miércoles 1 de julio llega el turno para varias selecciones de peso de saltar al campo para ir en busca de la clasificación a octavos de final. Inglaterra hizo su trabajo al vencer a la República Democrática del Congo.

Hasta el momento, Canadá, Brasil, Paraguay, Marruecos, Noruega, Francia y México son las selecciones que han logrado el pase a octavos de final de esta Copa del Mundo. Este miércoles se juegan tres partidos para definir nuevos clasificados y eliminados.

+ Seguinos en

Los dos partidos que quedan este miércoles son:

  • Bélgica vs Senegal | Lumen Field, Seattle | 15:00 horas
  • Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina | Levi’s Stadium, San Francisco | 19:00 horas

Cuadro completo del Mundial 2026

Resultados de los 16avos de final del Mundial 2026

  • Alemania 1-1 Paraguay* (3-4 por penales)
  • Francia 3-0 Suecia
  • Sudáfrica 0-1 Canadá
  • Países Bajos 1-1 Marruecos* (2-3 por penales)
  • Portugal vs. Croacia
  • España vs. Austria
  • Estados Unidos vs. Bosnia Herzegovina
  • Bélgica vs. Senegal
  • Brasil 2-1 Japón
  • Costa de Marfil 1-2 Noruega
  • México 2-0 Ecuador
  • Inglaterra 2-1 RD Congo
  • Argentina vs. Cabo Verde
  • Australia vs. Egipto
  • Suiza vs. Argelia
  • Colombia vs. Ghana

Clasificados a octavos de final del Mundial 2026

  • Canadá
  • Brasil
  • Paraguay
  • Marruecos
  • Noruega
  • Francia
  • México
  • Inglaterra

Eliminados en 16avos de final del Mundial 2026

  • Sudáfrica
  • Japón
  • Alemania
  • Países Bajos
  • Costa de Marfil
  • Suecia
  • Ecuador
  • República Democrática del Congo

Cruces de octavos de final del Mundial 2026

  • Paraguay vs. Francia
  • Canadá vs. Países Bajos
  • Portugal/Croacia vs. España/Austria
  • Estados Unidos/Bosnia y Herzegovina vs. Bélgica/Senegal
  • Brasil vs. Noruega
  • México vs. Inglaterra
  • Argentina/Cabo Verde vs. Australia/Egipto
  • Suiza/Argelia vs. Colombia/Ghana
Hugo Avalos
Hugo Avalos
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones