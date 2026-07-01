Cuadro completo del Mundial 2026 EN VIVO: clasificados y cruces de octavos de final

El Mundial 2026 está en plena etapa de dieciseisavos de final donde se definen a las 16 mejores selecciones. Tras algunos partidos, este miércoles 1 de julio llega el turno para varias selecciones de peso de saltar al campo para ir en busca de la clasificación a octavos de final. Inglaterra hizo su trabajo al vencer a la República Democrática del Congo.
Hasta el momento, Canadá, Brasil, Paraguay, Marruecos, Noruega, Francia y México son las selecciones que han logrado el pase a octavos de final de esta Copa del Mundo. Este miércoles se juegan tres partidos para definir nuevos clasificados y eliminados.
Los dos partidos que quedan este miércoles son:
- Bélgica vs Senegal | Lumen Field, Seattle | 15:00 horas
- Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina | Levi’s Stadium, San Francisco | 19:00 horas
Cuadro completo del Mundial 2026
Resultados de los 16avos de final del Mundial 2026
- Alemania 1-1 Paraguay* (3-4 por penales)
- Francia 3-0 Suecia
- Sudáfrica 0-1 Canadá
- Países Bajos 1-1 Marruecos* (2-3 por penales)
- Portugal vs. Croacia
- España vs. Austria
- Estados Unidos vs. Bosnia Herzegovina
- Bélgica vs. Senegal
- Brasil 2-1 Japón
- Costa de Marfil 1-2 Noruega
- México 2-0 Ecuador
- Inglaterra 2-1 RD Congo
- Argentina vs. Cabo Verde
- Australia vs. Egipto
- Suiza vs. Argelia
- Colombia vs. Ghana
Clasificados a octavos de final del Mundial 2026
- Canadá
- Brasil
- Paraguay
- Marruecos
- Noruega
- Francia
- México
- Inglaterra
Eliminados en 16avos de final del Mundial 2026
- Sudáfrica
- Japón
- Alemania
- Países Bajos
- Costa de Marfil
- Suecia
- Ecuador
- República Democrática del Congo
Cruces de octavos de final del Mundial 2026
- Paraguay vs. Francia
- Canadá vs. Países Bajos
- Portugal/Croacia vs. España/Austria
- Estados Unidos/Bosnia y Herzegovina vs. Bélgica/Senegal
- Brasil vs. Noruega
- México vs. Inglaterra
- Argentina/Cabo Verde vs. Australia/Egipto
- Suiza/Argelia vs. Colombia/Ghana