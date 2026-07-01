Cuadro completo del Mundial 2026 EN VIVO: clasificados y cruces de octavos de final

Se juegan tres partidos para definir nuevos clasificados a los octavos de final del Mundial 2026. Mira cómo queda el cuadro de competencia.

El Mundial 2026 está en plena etapa de dieciseisavos de final donde se definen a las 16 mejores selecciones. Tras algunos partidos, este miércoles 1 de julio llega el turno para varias selecciones de peso de saltar al campo para ir en busca de la clasificación a octavos de final. Inglaterra hizo su trabajo al vencer a la República Democrática del Congo.

Publicidad

Hasta el momento, Canadá, Brasil, Paraguay, Marruecos, Noruega, Francia y México son las selecciones que han logrado el pase a octavos de final de esta Copa del Mundo. Este miércoles se juegan tres partidos para definir nuevos clasificados y eliminados.

Los dos partidos que quedan este miércoles son:

Bélgica vs Senegal | Lumen Field, Seattle | 15:00 horas

Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina | Levi’s Stadium, San Francisco | 19:00 horas

Cuadro completo del Mundial 2026

Publicidad

Resultados de los 16avos de final del Mundial 2026

Alemania 1-1 Paraguay * (3-4 por penales)

* Francia 3-0 Suecia

Sudáfrica 0-1 Canadá

Países Bajos 1-1 Marruecos* (2-3 por penales)

Portugal vs. Croacia

España vs. Austria

Estados Unidos vs. Bosnia Herzegovina

Bélgica vs. Senegal

Brasil 2-1 Japón

Costa de Marfil 1-2 Noruega

México 2-0 Ecuador

Inglaterra 2-1 RD Congo

Argentina vs. Cabo Verde

Australia vs. Egipto

Suiza vs. Argelia

Colombia vs. Ghana

Clasificados a octavos de final del Mundial 2026

Canadá

Brasil

Paraguay

Marruecos

Noruega

Francia

México

Inglaterra

Publicidad

Eliminados en 16avos de final del Mundial 2026

Sudáfrica

Japón

Alemania

Países Bajos

Costa de Marfil

Suecia

Ecuador

República Democrática del Congo

Cruces de octavos de final del Mundial 2026

Paraguay vs. Francia

Canadá vs. Países Bajos

Portugal/Croacia vs. España/Austria

Estados Unidos/Bosnia y Herzegovina vs. Bélgica/Senegal

Brasil vs. Noruega

México vs. Inglaterra

Argentina/Cabo Verde vs. Australia/Egipto

Suiza/Argelia vs. Colombia/Ghana