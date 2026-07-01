Qué pasa si Inglaterra pierde, empata o le gana a RD Congo por los 16avos de final del Mundial 2026

Las selecciones de Inglaterra y la República Democrática del Congo se enfrentan HOY miércoles 1 de julio en el partido correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026. El Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia, es el escenario para este duelo, que define a un nuevo clasificado a los octavos de final.
El seleccionado de los ‘Tres Leones’ busca llegar a la instancia de las 16 mejores selecciones, luego de lograr el primer lugar en el Grupo L de la Copa del Mundo, donde superó a Croacia y Panamá e igualó ante Ghana. ‘Los Leopardos’ hicieron historia al llegar a esta instancia de 16avos de final tras empatar ante Portugal, perder ante Colombia y superar a Uzbekistán. A continuación, el panorama para el encuentro.
Atlanta recibe el primer duelo de Dieciseisavos del día. ✨#CopaMundialFIFA— Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) July 1, 2026
¿Qué pasa si Inglaterra pierde contra RD Congo?
Si Inglaterra pierde ante la República Democrática del Congo, queda automáticamente eliminado del Mundial 2026. Al ser una instancia de ‘mata-mata’, cualquier derrota, sin importar la diferencia de gol, lo deja afuera de competencia.
¿Qué pasa si Inglaterra le gana a RD Congo?
Si Inglaterra le gana a RD Congo, pasa de ronda, sin importar diferencia de gol. Así, el conjunto galo jugará en octavos de final ante México, selección que venció el martes a Ecuador. En tal caso, deberá jugar en el Estadio Azteca el próximo domingo 5 de julio a las 18:00 horas local (19:00 horas de Lima, Perú).
Mientras Javier Aguirre cobra 3 millones en México, este es el salario de Sebastián Beccacece, DT de Ecuador
¿Qué pasa si Inglaterra empata ante RD Congo?
Si Inglaterra empata ante RD Congo en los 90 minutos, se jugará prórroga. Se disputarán dos tiempos de 15 minutos cada uno de tiempo suplementario. En caso de persistir la igualdad tras esos 30 minutos, habrá definición por penales para definir al ganador.
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¿A qué hora y dónde ver EN VIVO Inglaterra vs RD Congo?
- 🇵🇪 Perú: 11:00 horas por DSports, DGO y Paramount+
- 🇦🇷 Argentina: 13:00 horas por DSports, DGO y Paramount+
- 🇵🇾 Paraguay: 13:00 horas por GEN, Trece y SNT
- 🇨🇴 Colombia: 11:00 horas por DSports, DGO, RCN y Paramount+
- 🇪🇨 Ecuador: 11:00 horas por DSports, DGO, Teleamazonas y Paramount+
- 🇺🇾 Uruguay: 13:00 horas por DSports, DGO y Paramount+
- 🇨🇱 Chile: 12:00 horas por DSports, DGO y Paramount+
- 🇧🇴 Bolivia: 12:00 horas por Tigo Sports, Entel, Gol, Red Uno y Unitel
- 🇻🇪 Venezuela: 12:00 horas por DSports y DGO
- 🇲🇽 México: 10:00 horas por ViX Premium
- 🇺🇸 Estados Unidos: 12:00 PM (ET) por FOX y Telemundo
- 🇬🇹 Guatemala: 10:00 horas por Tigo Sports, FOX y Canal 11
- 🇨🇷 Costa Rica: 10:00 horas por FOX+
- 🇪🇸 España: 18:00 horas por RTVE y DAZN
Alineaciones confirmadas para Inglaterra vs RD Congo
INGLATERRA
- Jordan Pickford
- Djed Spence
- Ezri Konsa
- Marc Guéhi
- Nico O’Reilly
- Declan Rice
- Elliot Anderson
- Jude Bellingham
- Noni Madueke
- Marcus Rashford
- Harry Kane
- DT: Thomas Tuchel
RD CONGO
- Lionel Mpasi
- Aaron Wan-Bissaka
- Axel Tuanzebe
- Chancel Mbemba
- Arthur Masuaku
- Noah Sadiki
- Ngalayel Mukau
- Samuel Moutoussamy
- Nathanaël Mbuku
- Brian Cipenga
- Yoane Wissa
- DT: Sébastien Desabre
DATOS CLAVE
- 1 de julio: Inglaterra y RD Congo disputan los 16avos de final en Atlanta.
- Estadio Azteca: será la sede de octavos contra México si Inglaterra logra ganar.
- 30 minutos de prórroga: se jugarán si Inglaterra y RD Congo empatan el partido.