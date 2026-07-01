Qué pasa si Inglaterra pierde, empata o le gana a RD Congo por los 16avos de final del Mundial 2026

Inglaterra enfrenta a la República Democrática del Congo por un lugar en los octavos de final. Conoce el panorama para el duelo en Atlanta.

Las selecciones de Inglaterra y la República Democrática del Congo se enfrentan HOY miércoles 1 de julio en el partido correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026. El Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia, es el escenario para este duelo, que define a un nuevo clasificado a los octavos de final.

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El seleccionado de los ‘Tres Leones’ busca llegar a la instancia de las 16 mejores selecciones, luego de lograr el primer lugar en el Grupo L de la Copa del Mundo, donde superó a Croacia y Panamá e igualó ante Ghana. ‘Los Leopardos’ hicieron historia al llegar a esta instancia de 16avos de final tras empatar ante Portugal, perder ante Colombia y superar a Uzbekistán. A continuación, el panorama para el encuentro.

Atlanta recibe el primer duelo de Dieciseisavos del día. ✨#CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) July 1, 2026

¿Qué pasa si Inglaterra pierde contra RD Congo?

Si Inglaterra pierde ante la República Democrática del Congo, queda automáticamente eliminado del Mundial 2026. Al ser una instancia de ‘mata-mata’, cualquier derrota, sin importar la diferencia de gol, lo deja afuera de competencia.

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¿Qué pasa si Inglaterra le gana a RD Congo?

Si Inglaterra le gana a RD Congo, pasa de ronda, sin importar diferencia de gol. Así, el conjunto galo jugará en octavos de final ante México, selección que venció el martes a Ecuador. En tal caso, deberá jugar en el Estadio Azteca el próximo domingo 5 de julio a las 18:00 horas local (19:00 horas de Lima, Perú).

¿Qué pasa si Inglaterra empata ante RD Congo?

Si Inglaterra empata ante RD Congo en los 90 minutos, se jugará prórroga. Se disputarán dos tiempos de 15 minutos cada uno de tiempo suplementario. En caso de persistir la igualdad tras esos 30 minutos, habrá definición por penales para definir al ganador.

El ritmo del Mundial no se detiene, y muchos seguidores están activando ahora su código promocional para no perderse las funciones exclusivas.

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¿A qué hora y dónde ver EN VIVO Inglaterra vs RD Congo?

🇵🇪 Perú: 11:00 horas por DSports, DGO y Paramount+

11:00 horas por DSports, DGO y Paramount+ 🇦🇷 Argentina: 13:00 horas por DSports, DGO y Paramount+

13:00 horas por DSports, DGO y Paramount+ 🇵🇾 Paraguay: 13:00 horas por GEN, Trece y SNT

13:00 horas por GEN, Trece y SNT 🇨🇴 Colombia: 11:00 horas por DSports, DGO, RCN y Paramount+

11:00 horas por DSports, DGO, RCN y Paramount+ 🇪🇨 Ecuador: 11:00 horas por DSports, DGO, Teleamazonas y Paramount+

11:00 horas por DSports, DGO, Teleamazonas y Paramount+ 🇺🇾 Uruguay: 13:00 horas por DSports, DGO y Paramount+

13:00 horas por DSports, DGO y Paramount+ 🇨🇱 Chile: 12:00 horas por DSports, DGO y Paramount+

12:00 horas por DSports, DGO y Paramount+ 🇧🇴 Bolivia: 12:00 horas por Tigo Sports, Entel, Gol, Red Uno y Unitel

12:00 horas por Tigo Sports, Entel, Gol, Red Uno y Unitel 🇻🇪 Venezuela: 12:00 horas por DSports y DGO

12:00 horas por DSports y DGO 🇲🇽 México: 10:00 horas por ViX Premium

10:00 horas por ViX Premium 🇺🇸 Estados Unidos: 12:00 PM (ET) por FOX y Telemundo

12:00 PM (ET) por FOX y Telemundo 🇬🇹 Guatemala: 10:00 horas por Tigo Sports, FOX y Canal 11

10:00 horas por Tigo Sports, FOX y Canal 11 🇨🇷 Costa Rica: 10:00 horas por FOX+

10:00 horas por FOX+ 🇪🇸 España: 18:00 horas por RTVE y DAZN

Alineaciones confirmadas para Inglaterra vs RD Congo

INGLATERRA

Jordan Pickford

Djed Spence

Ezri Konsa

Marc Guéhi

Nico O’Reilly

Declan Rice

Elliot Anderson

Jude Bellingham

Noni Madueke

Marcus Rashford

Harry Kane

DT: Thomas Tuchel

RD CONGO

Lionel Mpasi

Aaron Wan-Bissaka

Axel Tuanzebe

Chancel Mbemba

Arthur Masuaku

Noah Sadiki

Ngalayel Mukau

Samuel Moutoussamy

Nathanaël Mbuku

Brian Cipenga

Yoane Wissa

DT: Sébastien Desabre

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