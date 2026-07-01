Alineaciones confirmadas Inglaterra vs. RD Congo por el Mundial 2026: jugadores clave y cambios tácticos

La Selección de Inglaterra enfrenta a República Democrática del Congo por el Mundial 2026. Conoce las alineaciones del partido.

El Mundial 2026 se encuentra en los 16avos de final y se viene un partidazo entre la Selección de Inglaterra contra República Democrática del Congo en el Estadio de Atlanta. Partido que definirá al próximo rival de la Selección de México en los octavos de final. Conoce las alineaciones para este partidazo.

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Harry Kane en Inglaterra (Foto: Getty).

Alineaciones confirmadas del Inglaterra vs. RD Congo

Thomas Tuchel quiere asegurar su lugar en los octavos de final con Inglaterra, pero Sebastien Desabre está dispuesto a sorprender con República Democrática del Congo.

Inglaterra : Jordan Pickford; Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice; Noni Madueke, Jude Bellingham, Marcus Rashford; Harry Kane

: Jordan Pickford; Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice; Noni Madueke, Jude Bellingham, Marcus Rashford; Harry Kane República Democrática del Congo: Lionel Mpasi; Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba, Arthur Masuaku; Noah Sadiki, Ngalayel Mukau, Samuel Moutoussamy, Nathanaël Mbuku; Brian Cipenga y Yoane Wissa.

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La pizarra táctica: Un choque de estilos

El encuentro presenta un fascinante duelo estratégico en los banquillos. Las formaciones dictarán el ritmo de las acciones desde el silbatazo inicial.

El 4-2-3-1 de Inglaterra: Los británicos apuestan por el control del balón y la superioridad en el mediocampo. Declan Rice y Elliot Anderson formarán el doble pivote para darle libertad absoluta a Jude Bellingham en la creación. La amplitud del campo será responsabilidad de los veloces extremos (Madueke y Rashford), buscando constantemente alimentar a Harry Kane en el área rival.

Los británicos apuestan por el control del balón y la superioridad en el mediocampo. Declan Rice y Elliot Anderson formarán el doble pivote para darle libertad absoluta a Jude Bellingham en la creación. La amplitud del campo será responsabilidad de los veloces extremos (Madueke y Rashford), buscando constantemente alimentar a Harry Kane en el área rival. El 5-3-2 de la RD Congo: El conjunto africano planta un bloque sólido y rocoso. Con tres centrales natos (Tuanzebe, Mbemba y Kapuadi) y dos carrileros profundos (Wan-Bissaka y Masuaku), buscan blindar su área y anular los espacios por las bandas. Su plan de juego se basará en el orden defensivo, recuperar el balón en el centro del campo y lanzar transiciones rápidas para aprovechar la potencia de sus dos puntas.

Jugadores Claves a seguir

En partidos cerrados de eliminación directa, las individualidades suelen romper el molde. Estos son los futbolistas que pueden cambiar el destino de sus selecciones:

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Por Inglaterra:

Jude Bellingham: El dueño de la orquesta. Si el mediocampista del Real Madrid encuentra espacios a espaldas de los volantes congoleños, Inglaterra tendrá medio boleto en la bolsa.

El dueño de la orquesta. Si el mediocampista del Real Madrid encuentra espacios a espaldas de los volantes congoleños, Inglaterra tendrá medio boleto en la bolsa. Harry Kane: El cazagoles implacable. En un partido que promete ser cerrado, la contundencia del capitán será vital. Solo necesita media oportunidad para mandar a guardar el balón.

El cazagoles implacable. En un partido que promete ser cerrado, la contundencia del capitán será vital. Solo necesita media oportunidad para mandar a guardar el balón. Declan Rice: El motor del equipo. Su labor será fundamental para evitar que los contragolpes de “Los Leopardos” prosperen.

Por la RD Congo:

Chancel Mbemba: El líder de la zaga. Su experiencia, liderazgo y fortaleza física serán la principal muralla que intentará frustrar los embates de la ofensiva inglesa.

El líder de la zaga. Su experiencia, liderazgo y fortaleza física serán la principal muralla que intentará frustrar los embates de la ofensiva inglesa. Aaron Wan-Bissaka: Un maestro del duelo individual. Su incursión por la banda derecha será vital tanto para frenar a Rashford como para sumar en ataque con sus proyecciones.

Un maestro del duelo individual. Su incursión por la banda derecha será vital tanto para frenar a Rashford como para sumar en ataque con sus proyecciones. Yoane Wissa: La pólvora en el ataque. Su velocidad, desmarque y capacidad para jugar al espacio serán la principal amenaza para la defensa de “Los Tres Leones” cuando los africanos recuperen la esférica.

Datos Claves

Inglaterra y RD Congo definirán al próximo rival de México en octavos de final.

definirán al próximo rival de México en octavos de final. Thomas Tuchel plantea una alineación 4-2-3-1 frente al 5-3-2 de Sebastien Desabre.

plantea una alineación 4-2-3-1 frente al 5-3-2 de Sebastien Desabre. Jude Bellingham y Harry Kane inician como titulares en el equipo de Inglaterra.