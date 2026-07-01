Quién es Adham Makhadmeh, árbitro de Inglaterra vs RD Congo por los 16avos de final del Mundial 2026

Adham Mohammad Tumah Makhadmeh es el árbitro principal designado para Inglaterra vs RD Congo por el Mundial 2026. El partido se juega este miércoles 1 de julio de 2026 a las 11:00 a. m. de Perú en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, por los 16avos de final.
Biografía y perfil básico: qué se sabe de Adham Makhadmeh
Makhadmeh es un árbitro jordano, internacional de FIFA desde 2013. Cuenta con bastante experiencia, sobre todo, a nivel continental. Llega a una nueva designación dentro del torneo.
Su presente lo ubica como el encargado de impartir justicia en este duelo de eliminación directa, una clara señal de continuidad dentro del certamen para un juez de mano firme que ya tuvo actividad en la fase de grupos.
Adham Makhadmeh, árbitro del partido entre Bélgica y Nueva Zelanda en este Mundial 2026 (Getty Images).
La trayectoria reciente de Adham Makhadmeh antes del Inglaterra vs RD Congo
El antecedente más fuerte de Adham Makhadmeh en este Mundial 2026 llegó el 15 de junio de 2026, cuando arbitró España vs Cabo Verde por el Grupo H. Fue su primer partido en esta Copa del Mundo y, además, un momento histórico para el arbitraje jordano.
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Aquella aparición no fue un hecho aislado. El 23 de junio de 2026, la FIFA volvió a nombrar a un equipo arbitral jordano liderado por él para el partido entre Nueva Zelanda y Bélgica por el Grupo G.
El cuerpo arbitral para Inglaterra vs RD Congo
- Árbitro: Adham Makhadmeh (Jordania)
- Asistente 1: Mohammad Alkalaf (Jordania)
- Asistente 2: Ahmad Alroalle (Jordania)
- 4to árbitro: Khalid Alturais (Arabia Saudita)
- 5to árbitro: Mohammed Alabakry (Arabia Saudita)
- VAR: Khamis Al Marri (Qatar)
- AVAR: Mohammed Obaid Khadim (Emiratos Árabes)
- SVAR: Joe Dickerson (Estados Unidos)
Resumen de Adham Makhadmeh como árbitro
- Nacionalidad: Jordania.
- Condición internacional: árbitro FIFA desde 2013.
- Partido actual: fue designado para Inglaterra vs RD Congo por los 16avos de final del Mundial 2026.
- Antecedente en el torneo: dirigió España vs Cabo Verde el 15 de junio de 2026.
- Continuidad en la Copa: también encabezó la designación para Nueva Zelanda vs Bélgica el 23 de junio de 2026.
DATOS CLAVE
- Adham Mohammad Tumah Makhadmeh es el árbitro principal de Inglaterra vs RD Congo.
- Es un juez jordano e internacional FIFA desde 2013.
- Su primer partido en el Mundial 2026 fue España vs Cabo Verde el 15 de junio, antes de recibir otra designación para Nueva Zelanda vs Bélgica y ahora este cruce de eliminación directa.