Adrián Ugarriza sigue intratable y anotó su primer gol en el 2026

Adrián Ugarriza encontró su lugar en el mundo y en Israel no deja de hacer goles. Este comienzo de año ha sido muy fructífero para él en cuanto a las redes, llegando a marcar su primer tanto en su debut este 2026. Lo que si es cierto, que no pudo llegar a ganar el partido, una lastima para el conjunto de Kiryat Shmona.

El atacante nacional sigue dando que hablar en el fútbol internacional, este domingo 04 de enero marcó su primer gol del año. ‘Ugagol’ como le vienen llamando al artillero patrio, anotó en la derrota por 2-1 ante el conjunto de Beiter Jerusalem en condición de local. Este juego era contra el segundo en la tabla de posiciones que se impuso sin muchos contratiempos.

Sobre el gol de Ugarriza, hay que mencionar que el peruano nunca se da por vencido. Justo gracias a esto consiguió sorprender al defensor rival, el cual terminó sin ninguna oportunidad de despejar el balón. Tras haber superado a su marca entró solo al área, perfilándose muy bien para rematar con potencia y así descontar. Pero no fue suficiente para darle vuelta al marcador.

Así fue el gol de Adrián Ugarriza:

Los notables números de Adrián Ugarriza en Israel

A pesar de no estar en uno de los mejores equipos en Israel, el peruano está haciendo muy bien las cosas. Logrando marcar la diferencia en los partidos, lo que posiblemente haga que otros equipos más poderosos puedan verlo como una opción como refuerzo. Así que habrá que estar atento a esa posibilidad que se pueda llegar a dar.

En un total de 16 juegos disputados hasta el momento (solo se perdió un encuentro por suspensión), el delantero peruano ha hecho un total de 8 goles y ha dado 3 asistencias. Hablamos que ha sido partícipe de 11 jugadas que terminaron en anotación y todo esto en 1397 minutos. Siendo de las grandes figuras de su equipo.

Este es un número nada despreciable, que posiblemente puedan servir para que pueda continuar en el radar de la Selección Peruana. Recordemos que a finales del año pasado hizo su debut en el conjunto patrio, fue ante Rusia en el empate por 1-1. Jugó como titular un total de 60 minutos, antes de ser cambiado por Álex Valera, quien viene a ser su rival más fuerte en el cuadro nacional.

