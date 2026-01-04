Pedro Gallese confesó lo que le motivó ir a Colombia antes de volver al Perú: “Me gustó mucho…”

Pedro Gallese tendrá un nuevo reto en el fútbol internacional, esta vez vuelve a Sudamérica para jugar en Colombia. El golero patrio firmó con el Deportivo Cali en busca de seguir peleando en grandes torneos internacionales. Así que confesó a medios de este país, el verdadero motivo por el que terminó fichando por este club en vez de volver al Perú.

El popular ‘Pulpo’ tuvo su primera entrevista con Win Sports en Colombia, con el cual se confesó abiertamente. En un comienzo no dudó en hablar de su nuevo club, tirándole flores y mencionando lo que están buscando.

Pedro Gallese en el gimnasio de Deportivo Cali (Foto: Deportivo Cali).

“Como todo el mundo sabe, Deportivo Cali es un equipo histórico, grande, que quiere un torneo internacional, pelear los primeros lugares y eso es motivante para el jugador, también pelear el campeonato y el próximo año pelear internacionalmente”, expresó el veterano guardametas.

También se refirió a la hinchada: “Me han contado con los hinchas son fieles al equipo, eso está muy bueno. Quiero agradecerles por todo el recibimiento que me han dado, estoy feliz de estar aquí y vamos a pelear cosas muy importantes”, agregó el portero de la Selección Peruana.

Por último, confesó el motivo que lo impulsó llegar a Deportivo Cali. “Primero, me gustó mucho el proyecto del club, es un histórico, grande, que quiere ponerse otra vez en los primeros lugares. Se comunicaron conmigo apenas terminé contrato y eso me motivó a venir también”, fueron sus palabras.

Entrevista a Pedro Gallese:

Pedro Gallese y un nuevo reto internacional

Este es el tercer equipo internacional en el que jugará Pedro Gallese, que no ha tenido muchos cambios en los últimos años a la hora de salir al exterior. Su primera experiencia fue con el conjunto de los Tiburones Rojos de la Liga MX, en donde lastimosamente no le fue muy bien debido a que estuvieron siempre peleando en la parte baja.

A pesar de esto, su nivel siempre fue alto y en la Selección Peruana también lo hizo muy bien. Es así como en el año 2020 llega al Orlando City, conjunto en el que logró su único título internacional fue en el 2022, cuando consiguieron ganar la Copa US Open. Pero a sus 35 años de edad, el conjunto de Miami tomó la decisión de dejarlo ir, con lo cual ahora buscará marcar historia en el fútbol de Colombia.

Datos Claves

Pedro Gallese firmó contrato con el Deportivo Cali del fútbol profesional de Colombia.

