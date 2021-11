Luego de terminar la Liga 1, los jugadores que han terminado su contrato irán definiendo su futuro antes de que comiencen las pretemporadas correspondientes de cada club. Uno de ellos es Adrián Ugarriza, quien no aseguró que su vínculo con Cienciano y estará analizando qué pasará para su futuro en el 2022.

"Ya acabó mi contrato con Cienciano y ahora estamos viendo qué va a pasar. Sin duda alguna queríamos algo más, me parece que hicimos un grupo que estaba para más, en ciertos pasajes del año lo demostramos, en otros no conseguimos una regularidad. Llegamos a un torneo internacional, nos quitaron dos puntos, quieras o no eso influye, pero se cumplió con el objetivo y al menos con eso nos vamos contentos", declaró el delantero a Radio Ovación.

El delantero quien tuvo participación con Cienciano en la Liga 1, habló sobre el club en la pasada temporada donde el plantel tuvo un gran desempeño: "Queríamos más, pero no fue un mal punto de inicio, desde que regresó a Primera, está en una línea ascendente que pronto se verán los resultados", agregó el atacante.

Finalmente, Adrián Ugarriza habló sobre su futuro en la Liga 1 para el año 2022: "A quién no le gustaría volver a Universitario, pero por ahora no ando pensando en eso, ando pensando en lo que sea mejor para mí y ya el futuro dirá", declaró el futbolista quien fue uno de los artífices para que Cienciano regrese a la Copa Sudamericana.