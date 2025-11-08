Adrián Ugarriza celebra su llamado a la Selección Peruana con doblete en Israel

Una de las grandes novedades en la lista de convocados de la Selección Peruana, es la aparición de Adrián Ugarriza. El delantero dejó el Perú este año con la opción de irse a una liga bastante exótica como es Israel. Pues parece que llegó muy motivado y la viene rompiendo toda, consiguiendo su primer llamado al equipo de mayores.

Actualmente viene jugando en el Ironi Kiryat Shmona de Israel, cuadro que no es uno de los protagonistas. Pero que se ha visto reforzado muy bien gracias al atacante nacional, el cual está haciendo muy bien las cosas en este conjunto. Siendo novenos por ahora en la tabla de posiciones, esperando poder seguir subiendo conforme pase la temporada.

Adrián Ugarriza celebra con goles su llamado a la Selección Peruana

El delantero quedó muy motivado al ser convocado a la Selección Peruana por primera vez. Por eso en su duelo frente a Ironi Tiberias fue una de las grandes figuras. Consiguiendo no solo anotar dos goles, sino también contribuir con una asistencia para que su equipo logre un triunfo por 2-3 en condición de visitante.

En su primer gol se le puede ver solo frente al arquero en un mano a mano dentro del área. Si bien el atacante no hace un disparo tan fuerte, sorprende al portero que no pudo hacer nada para evitar el 1-0. Mientras tanto, su segunda anotación es gracias a un pase entre líneas, lo dejan habilitado y solo ante el golero. Esta vez hace una definición por encima para lograr el doblete.

Así fue el primer gol de Adrián Ugarriza:

Así fue el segundo gol de Adrián Ugarriza:

Pero ahí no queda todo, su asistencia fue magistral. Un pase largo, la baja muy bien con el muslo y luego se la da a su compañero Yair Mordechai. Este no falla a la hora de hacer el remate a la portería, consiguiendo el tercer tanto del Kiryat Shmona.

Así fue la asistencia de Adrián Ugarriza:

Las palabras de Adrián Ugarriza tras su convocatoria

Luego de un gran partido en el que logró ser un gran protagonista, el delantero dio declaraciones a la prensa. No pasó por desapercibida su llegada a la Selección Peruana, por lo que habló con respecto a este tema. Mostrándose bastante contento con haber logrado convencer a Manuel Barreto para estar entre los convocados a los partidos contra Chile y Rusia.

“Trabajé mucho para conseguirlo, así que me alegra mucho, vamos paso a paso. Voy a la selección a trabajar duro para ganarme un puesto y para ayudar al equipo”, fue lo que explicó el atacante a la prensa.

