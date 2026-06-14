Real Madrid tiene todo acordado para fichar a Marc Cucurella. Lo sacará del Chelsea apenas acabe su recorrido, con España en el Mundial 2026.

El mercado de pases de verano ha saltado por los aires en plena disputa de la Copa del Mundo 2026. El Real Madrid ha alcanzado un acuerdo de palabra con el lateral izquierdo español Marc Cucurella, actual figura del Chelsea de la Premier League.

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Según el reporte exclusivo del periodista Fabrizio Romano, la operación relámpago está completamente en marcha entre todas las partes. El traspaso se ejecutará de forma inmediata tras la conclusión de la cita mundialista, convirtiéndose en el primer gran bombazo del año.

Marc Cucurella jugará en el Real Madrid. (Foto: X).

Las exigencias de Mourinho y las cifras del traspaso

La llegada del defensor español responde a una petición expresa de José Mourinho, quien acaba de asumir las riendas del banquillo en el Santiago Bernabéu. El estratega portugués identificó al futbolista como la pieza ideal y de plenas garantías para adueñarse de la banda izquierda madridista en su nuevo proyecto.

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La directiva blanca desembolsará una cifra cercana a los £44 millones de libras esterlinas para rescindir el contrato del jugador con los ‘Blues’. Los términos personales con el futbolista de 27 años también han quedado totalmente cerrados, facilitando el avance veloz de las negociaciones que se venían gestando en absoluto secreto.

El esquema que le espera a Cucurella en Real Madrid

Mourinho busca replicar la solidez defensiva que siempre ha caracterizado a sus equipos campeones, y el perfil del jugador encaja a la perfección. Su tremenda resistencia física, capacidad de presión alta y polivalencia para actuar como carrilero o lateral puro fueron los factores clave para recibir el visto bueno del técnico luso.

En Valdebebas consideran que el actual jugador del Chelsea aportará el equilibrio defensivo que el equipo tanto necesitaba en las transiciones rápidas. Además, su experiencia en la exigente Premier League le otorga la madurez necesaria para soportar la presión inmediata que exige la camiseta blanca.

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El revés para Barcelona por el rechazo de Marc Cucurella

Este acuerdo representa un durísimo golpe en los despachos para el FC Barcelona, club que estuvo tentando intensamente al jugador en los últimos días. La directiva azulgrana pretendía convencerlo para que se pusiera de nuevo la camiseta que defendió con orgullo durante su etapa formativa en La Masia, antes de explotar en el fútbol inglés.

A pesar de los intentos culés por apelar al factor sentimental y recuperar a su hijo pródigo, la propuesta deportiva liderada por Mourinho en Chamartín terminó inclinando la balanza. El jugador regresará a LaLiga EA Sports tras el Mundial, pero lo hará vistiendo los colores del eterno rival, abriendo un nuevo capítulo de máxima rivalidad en el clásico español.

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