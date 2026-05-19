Luego de que Neymar lo dejó afuera del Mundial 2026, João Pedro recibió un premio del Chelsea

Chelsea premió a João Pedro, justo horas después de que quedó fuera de la convocatoria de Brasil al Mundial 2026. Neymar le ganó su lugar en la lista.

João Pedro fue uno de los grandes ausentes en la lista de convocados de la Selección de Brasil para el Mundial 2026. Es que el delantero del Chelsea parecía tener su lugar asegurado, pero el entrenador Carlo Ancelotti, finalmente, optó por no convocarlo y sí llevó a Neymar Júnior. Horas después de esto, se conoció que los ‘Blues’ lo eligieron el mejor jugador del club en esta temporada 2025/2026.

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Mientras todo fue algarabía por la decisión de Ancelotti de llevar a Neymar al Mundial, del otro lado hubo una sensación de desazón en João Pedro. Luego de conocerse la noticia, realizó una publicación en redes sociales donde aseguró que “será un hincha más” del seleccionado brasileño.

La lista de convocados oficial de Brasil (X @CBF_Futebol).

Finalmente, luego de la noticia de su no convocatoria al Mundial, João Pedro recibió el premio a mejor jugador de la temporada que otorga Chelsea año a año. En redes sociales, confirmaron este galardón para su goleador, quien dio la cara en una campaña difícil para el club.

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Joao Pedro is our 25/26 Player of the Season. 🇧🇷💙 pic.twitter.com/bkCyUyECEq — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 19, 2026

El atacante, ex Brighton, marcó 20 goles (con 9 asistencias) en 49 partidos disputados con el conjunto de Stamford Bridge. Fueron 15 anotaciones por Premier League (con 8 asistencias), 3 por Champions League y las 2 restantes las marcó en la FA Cup, competencia a la que el equipo llegó a la final, pero perdió ante Manchester City.

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João Pedro y su no convocatoria con Brasil al Mundial, pese a venir siendo titular

La ausencia de João Pedro ya se venía especulando desde hace algunos días cuando el nombre de Neymar empezó a crecer en la consideración de Ancelotti. Tras la confirmación de la convocatoria de la figura del Santos, reconoció que sus ausencias en anteriores listas se debieron a temas físicos.

“La evaluación durante todo el año se centró únicamente en su condición física; Lo hablamos. Era un problema físico. En los últimos partidos, jugó de forma constante. Es posible que pueda mejorar su condición física para el primer partido de la Copa del Mundo. Tiene esa oportunidad. Además, su experiencia en este tipo de competiciones y el cariño que tiene dentro del grupo, ayuda a crear un mejor ambiente y apoya al equipo”, sentenció ‘Carletto’ en la conferencia de prensa donde confirmó la lista.

Ao ser perguntado sobre a presença de Neymar e a ausência de João Pedro, do Chelsea, Carlo Ancelotti explicou a diferença do futebol brasileiro e o europeu. O técnico também elogiou o atacante dos Blues.#CopaNaGlobo pic.twitter.com/pcZO9wJfcQ — ge (@geglobo) May 18, 2026

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En tanto, para explicar la ausencia de João Pedro, Carlo Ancelotti reconoció que eligió a otro futbolista, lo que hace pensar en la elección de ‘Ney’. “Hay que tener en cuenta muchas cosas. Jugar al fútbol aquí es complicado, con los viajes, el calor… es difícil compararlo con Europa. Sentimos mucho lo de João Pedro, porque por la temporada que hizo en Europa merecía estar en esta lista. Pero, lamentablemente, y con todo el respeto, elegimos a otro jugador“, explicó.

Por su parte, el futbolista del Chelsea buscó la mesura para reaccionar a la decisión del entrenador en Instagram. “Intenté dar lo mejor de mí en todo momento. Lamentablemente, no pude cumplir mi sueño de representar a mi país en un Mundial, pero mantengo la calma y la concentración, como siempre intento hacer. Las alegrías y las frustraciones son parte del fútbol. De ahora en adelante, les deseo mucha suerte a todos los que están allí y seré un aficionado más animándolos a traer a casa el sexto título“, dijo.

El mensaje de João Pedro tras quedar afuera de la lista para el Mundial 2026 (Instagram @joaopedro.oficial).

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