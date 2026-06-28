La gran tentación de Xabi Alonso en Chelsea, pero Sunderland no lo quiere vender

Sunderland rechazó una primera oferta del Chelsea. No quieren soltar a su figura, pero Xabi Alonso lo quiere en su equipo.

Los equipos de la Premier League han comenzado a trabajar en sus fichajes pensando en la temporada 2026/27. Uno de los equipos que quiere armar un gran plantel es Chelsea, quiere volver a pelear por el título. Por eso tienen en mente un fichaje desde Sunderland, pero no va a ser tan fácil como se había pensado en un comienzo.

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Los londinenses tienen en mente reunir a Xabi Alonso con Granit Xhaka. Ambos estuvieron juntos en el Bayer Leverkusen, por lo que esperan poder volver a trabajar juntos. Pero por ahora hay una negativa por parte de los ‘Gatos Negros’. Los cuales lo ven como una de sus figuras más importantes, por tal motivo no lo tienen pensado soltar.

Xabi Alonso junto a Granit Xhaka en Bayer Leverkusen (Foto: Getty).

Son 8 millones de libras esterlinas las que ofrecieron los ‘Blues’ para poder contar con los servicios del Suizo. Pero según el periodista Fabrizio Romano, esta propuesta terminó siendo descartada. El motivo es claro, quieren retener al jugador a como diera lugar pudo acotar el hombre de prensa David Ornstein.

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Por el momento el cuadro del suroeste de Londres no se da por vencidos por el suizo. Es probable que vuelvan a intentar fortaleces su zona medular haciendo otra oferta por él. Hay que tomar en cuenta que el medio de 33 años tiene mucho interés con volver a la capital de Inglaterra. Lo que podría ayudar a inclinar la balanza para los ‘Azules’.

Granit Xhaka y sus números en Sunderland

El capitán del Sunderland ha sido muy importante esta temporada para mantener al equipo en la parte alta de la tabla de posiciones. Los ‘Gatos Negros’ consiguieron el puesto 7 en la Premier League, esto les permite clasificar a la Fase de Liga de la Europa League.

Granit Xhaka celebrando en el Sunderland (Foto: Getty).

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Mientras que si hablamos de sus números dentro del terreno de juego nos encontramos con buenas cifras. En cancha ha estado en 36 partidos (Premier League y FA Cup), en donde logró hacer 1 gol, dio 6 asistencias y todo esto en 3028 minutos.

Sobre su valor de mercado, en la página especializada de Transfermarkt podemos ver que tiene una cotización de 8 millones de euros. Por otro lado, hay que mencionar que su contrato lo mantiene en este club hasta mediados del 2028 cuando vence su acuerdo.

Datos Claves

8 millones de libras ofreció Chelsea por Granit Xhaka , oferta rechazada por Sunderland .

ofreció por , oferta rechazada por . Xabi Alonso podría reencontrarse con el mediocampista suizo en Londres para la temporada 2026/27 .

podría reencontrarse con el mediocampista suizo en Londres para la temporada . 36 partidos jugados y 6 asistencias registró el jugador, cuyo contrato vence en 2028.