Mientras Luis Díaz podría fichar por Al Hilal, Karim Benzema provoca problemas internos

Al Hilal está interesado en el fichaje de Luis Díaz. Sin embargo, también afronta un problema puertas adentro donde Karim Benzema no quiere salir traspasado y pone condiciones.

En Europa hay mucho ruido alrededor de la figura del colombiano Luis Díaz. Es que en las últimas horas se ha hecho fuerte el rumor sobre una posible salida del Bayern Múnich ante el interés del Al Hilal de Arabia Saudita, que podría ofrecer hasta 150 millones de euros por su fichaje. Mientras esto ocurre, en aquel equipo, hay problemas con Karim Benzema.

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Según el diario L’Equipe, Luis Díaz no descartaría la posibilidad de sumarse a Al Hilal ante la posibilidad de ganar 25 millones de euros por temporada. Desde Alemania, en tanto, el periodista Florian Plettenberg de Sky Sport ve poco probable que el colombiano se marche al conjunto saudí, pese a que hay rumores de una oferta de 150 millones de euros por su fichaje.

Mientras Díaz aparece en el radar, el club azul de Riyadh tiene sus propios problemas con una de sus figuras. Es que Karim Benzema se ha plantado y dificulta su salida. Además, hay versiones en Arabia Saudita donde aseguran que la relación con el entrenador Simone Inzaghi no es la mejor.

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Karim Benzema se planta en Al Hilal y no quiere ser traspasado

De acuerdo a la información del diario deportivo Arriyadiyah de Arabia Saudita, Karim Benzema se niega a salir del Al Hilal durante este mercado de fichajes mediante un traspaso. Según precisaron, un equipo de la Saudi Pro League pidió su fichaje, pero debido a esta situación, la negociación se cayó.

Ambas partes están interesadas en la salida, pero mientras desde el conjunto de la ciudad de Riyadh quieren realizarlo mediante una venta, el francés quiere rescindir y cobrar todo lo que le queda del vínculo. Eso también le permitiría negociar libremente su próximo vínculo con el equipo que lo pretenda.

Benzema ha disputado sólo 13 partidos en Al Hilal y marcó nueve goles y cinco asistencias. Sin embargo, ha sido blanco de críticas debido a que el equipo no ganó títulos la temporada pasada. Su salida es casi un hecho, más allá de estas diferentes posturas.

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Al Hilal busca liberar cupos para seguir con fichajes

A la salida de Benzema, se le sumará la del uruguayo Darwin Núñez. Según precisa el citado medio, estaría cerca de dejar Al Hilal para irse nuevamente a Portugal en calidad de cedido, aunque hay un interés desde la Major League Soccer (MLS), que podría cambiar las cosas.

Darwin Núñez se irá de Al Hilal y tendrá nuevo club para la temporada 2026/2027 (Getty Images).

Estas dos salidas permitirían que el club pueda afrontar más fichajes internacionales. Si bien ya concretaron la llegada de Cryscencio Summerville, se busca otro extremo. Es ahí donde encaja el perfil de Luis Díaz, aunque según Arriyadiyah, la otra opción es el portugués Pedro Neto del Chelsea.

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Prince Nawaf Bin Saad, Chairman of Al-Hilal Board of Directors, and Dutch star Crysencio Summerville during the signing ceremony 📄💙✍️ pic.twitter.com/VzvwfLf9K4 — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) July 24, 2026

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