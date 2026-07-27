Adrián Ugarriza definió su futuro tras gran temporada en Israel

Adrián Ugarriza terminó como goleador en Israel y después de una gran temporada, tomó una decisión sobre su futuro.

Adrián Ugarriza la rompió en su llegada a Israel, convirtiéndose en uno de los máximos artilleros del torneo. Esto ha hecho que varios equipos estén deseando tenerlos en sus filas. No obstante, el delantero ya decidió en donde va a jugar la próxima temporada.

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Según lo que se ha podido conocer, la decisión final de ‘Ugagol’ es mantenerse en el fútbol de Israel. Seguirá jugando en el Kiryat Shmona por una temporada más. Así que seguro buscará repetir o incluso, mejorar su rendimiento en las canchas.

Hay que recordar que esta temporada recibió una oferta del fútbol de China. Si bien era muy importante, debido a que estaban dispuestos a pagar capricho. La decisión final fue tomada por Ugarriza de mantenerse en su club esperando algo mejor de mantener su nivel.

Adrián Ugarriza se queda en Israel (Foto: X).

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Adrián Ugarriza y sus grandes números en Israel

Los números que ha conseguido el delantero de 29 años de edad no lo había logrado antes replicar en ningún club nacional. Hablamos que ha estado en conjuntos importantes como Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal. Pero en ninguno de estos hizo más de 5 goles.

En un total de 33 partidos con la camiseta del Kiryat Shmona hizo 18 goles, aparte de asistir en 3 tantos más y todo esto en 2742 minutos en cancha.

Adrián Ugarriza en el Kiryat Shmona (Foto: Kiryat Shmona).

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Hay que mencionar que este gran rendimiento en el extranjero le abrió las puertas a la Selección Peruana. Con el conjunto nacional ya ha logrado estar en cancha en 4 juegos, eso sí, no se le ha dado todavía la oportunidad de llegar a marcar ningún gol.

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