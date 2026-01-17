El nuevo apodo que se ganó Joao Grimaldo en el Sparta Praha gracias a sus habilidades con el balón

Joao Grimaldo está viviendo una nueva aventura en el fútbol de Europa, en este caso dejó Letonia para poder enrumbarse al fútbol de República Checa. Esto es muy importante para su carrera como jugador, pues se mantiene en el máximo nivel de Europa. Pero no va a ser fácil poder ganarse un nombre, no obstante ya va demostrando su talento y esto está impresionando en el mismo Sparta Praha.

Publicidad

Publicidad

El extremo recién se ha incorporado a este nuevo club y ya va dejando buenas sensaciones. Es por eso que en las redes del mismo equipo le pusieron su primer apodo en este país. Esto después de colgar un video en el que le ponen “Grimaldinho”, esto en honor a su gran regate, lo cual lo ha hecho destacarse muy pronto.

En este video podemos ver las grandes habilidades que tiene el extremo con el balón. Pero también los movimientos que hace cuando no tiene la posesión del esférico, siendo un jugador explosivo, que sabe cubrir los espacios. Por algo se mantiene en el fútbol europeo y en este caso, ha subido de nivel al pasar a uno de los equipos más poderosos de República Checa.

Joao Grimaldo y sus habilidades:

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

¿Cuánto le costó Joao Grimaldo al Sparta Praha?

Según lo que se conoce, el cuadro de Sparta Praha pagó la suma de 1,3 millones de euros para poder contar con los servicios del peruano. En el cuadro de Partizán a pesar de ver el buen momento del extremo, no quería contar con sus servicios, así que buscaron la forma de venderlo lo más pronto posible. Logrando este traspaso en el mercado invernal.

ver también La sacrificada inversión que realizó Joao Grimaldo para ser contratado en el Sparta Praga de República Checa

Presentación de Joao Grimaldo (Foto: Sparta Praha).

Esta es una oportunidad fuerte para Joao de demostrar que está listo para el fútbol de alto nivel en Europa. Solo va a depender de él hacer las cosas bien y mantenerse en una liga competitiva. Se habló mucho de su vuelta al Perú, pero por hoy sería un retroceso importante en su carrera, así que llegar a un club grande en el ‘Viejo Continente’, es un reto poderoso.

Publicidad

Publicidad

Datos Claves