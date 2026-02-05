La gran ventaja que Oliver Sonne le sacó a Joao Grimaldo en Sparta Praga con miras a la Conference League

Recientemente se pudo conocer que Oliver Sonne llegó prestado a Sparta Praga para encontrar mayor regularidad y continuidad. Incluso ya pudo debutar e hizo dupla con Joao Grimaldo, quien también es una de las grandes novedades del equipo checo desde hace un tiempo. Ahora, para felicidad de uno y tristeza de otro, se dio una postura del entrenador pensando en la Conference League.

El día de hoy se confirmó que Brian Prisk, director técnico de Sparta Praga, inscribió a Oliver Sonne como uno de los fichajes de la plantilla para la competencia de la Conference League y dejó de lado a Joao Grimaldo, siendo la Liga de República Checa y la Copa de República Checa los únicos torneos en donde el atacante peruano podrá mostrarse hasta el término de la temporada.

“Atención: Joao Grimaldo no jugará la Conference League. Sparta Praga solo tenía la posibilidad de inscribir a 3 jugadores nuevos y los elegidos fueron Oliver Sonne, Andrew Irving y Matyáš Vojta. Grimaldo solo podrá jugar el torneo y copa local hasta final de temporada”; fue la más reciente información que compartió el comunicador deportivo Cristhian Hinostroza a través de ‘X’.

Fuente: @crischasqui

¿Por qué Oliver Sonne sí fue inscrito para la Conference League y no Joao Grimaldo?

Luego del triunfo de Sparta Braga frente a Dukla en el marco de la fecha 20 de la Liga de República Checa, en donde por cierto Joao Grimaldo anotó un gol tras una buena asistencia por parte de Oliver Sonne, fue el entrenador Brian Prisk quien se refirió a los peruanos y describió algunas de las características más importantes que prevalecen para ser tenidos en cuenta en su esquema.

“Oliver Sonne respondió a todas las preguntas sobre su presencia. Es un jugador muy potente en ataque, está en buena forma, corre mucho y tiene una gran pierna derecha. Además, es muy honesto en defensa”. Por otro lado, el estratega de Sparta Braga dijo lo siguiente sobre Joao Grimaldo: “Tiene muy buenas habilidades con el balón, pero aún tiene que mejorar. Trabajaremos en su físico. Deberá acostumbrarse a la intensidad de la liga checa”.

En resumen, de acuerdo a estas declaraciones del entrenador Brian Prisk, podemos entender que Oliver Sonne está mucho más preparado y habituado al rigor de la competencia europea, con lo cual los partidos de Conference League requieren justamente de características similares a las de su juego. Por ahora, Joao Grimaldo deberá esperar su oportunidad y solo jugará torneos locales.

