“Coraje y dinamismo”: Tomás Rosicky le dio la bienvenida a Oliver Sonne como nuevo jugador de Sparta Praga

Oliver Sonne tendrá una nueva experiencia en el fútbol europeo. Sin haber gozado de una continuidad y regularidad en Burnley FC de la Premier League de Inglaterra, ahora el defensor peruano jugará en Sparta Praga hasta el término de la presente temporada. Es más, el día de hoy fue presentado de manera oficial por Tomás Rosicky, un histórico del fútbol de República Checa.

El ahora Director Deportivo de Sparta Praga, y quien en su momento fue capitán de la Selección de República Checa, posó para las cámaras y fue el encargado de darle la bienvenida a un emocionado Oliver Sonne que claramente espera una mejor estadía a la que tuvo en el último tiempo en Inglaterra. Fue así que también llovieron los elogios hacia el lateral de la Selección Peruana.

“Oliver Sonne es un defensor de gran prestigio con una valiosa experiencia en el fútbol inglés. Incorporamos a un jugador que cumple con nuestras exigencias de intensidad, dinamismo y valentía en ataque. Además, es muy disciplinado en defensa”; comentó en primera instancia Tomás Rosicky en una reciente entrevista con los canales oficiales de Sparta Praga.

Siguiendo en esta misma línea, el directivo de Sparta Praga evidenció una enorme confianza en el talento del peruano. “Creemos que, gracias a su calidad futbolística, mentalidad y carácter, se integrará a la perfección en el Sparta y se convertirá en una pieza clave del equipo. Es un jugador en la edad ideal que puede ayudarnos tanto en las competiciones nacionales como en Europa”.

Las primeras palabras de Oliver Sonne como nuevo jugador de Sparta Praga

En la misma presentación como nuevo futbolista de Sparta Praga, Oliver Sonne tuvo sus primeras palabras y no dio mayores detalles de cómo se dio la negociación entre equipos involucrados. Lo que sí evidenció es el tremendo amor y el enorme sentimiento que tiene hacia los colores blanquirrojos gracias a sus seres queridos más cercanos, lo cual lo llevó a defender a la Selección Peruana.

“Crecí en Dinamarca, así que tengo pasaporte danés. Pero gracias a mi abuela, tengo raíces peruanas. Por eso decidí hace unos años que quería representar a la Selección Peruana“; confesó Oliver Sonne en charla con los medios oficiales de Sparta Praga. De esta manera, el defensor tendrá una nueva oportunidad para mostrar sus mejores versiones y volver a dar la hora en el fútbol europeo.

Oliver Sonne y Joao Grimaldo serán compañeros en Sparta Praga

Así como el día de hoy se dio la oficialización de Oliver Sonne como nuevo refuerzo de Sparta Praga, hace algunas semanas también se confirmó el arribo de Joao Grimaldo a la institución. Es decir, ambos jugadores de la Selección Peruana compartirán vestuario en el fútbol de República Checa y quién sabe que hasta podrían acoplarse de la mejor manera para ser titulares por el carril derecho en el esquema de juego del entrenador Brian Priske.

DATOS CLAVES