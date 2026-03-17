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Peruanos en el Exterior

Mientras la Liga 1 cerró el mercado de pases, el peruano que firmó con la Juventus hasta 2028

Mientras la Liga 1 ya cerró el mercado de fichajes, se conoció el peruano que firmó contrato con la Juventus.

Por Bruno Castro

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Plantel de la Juventus.
© GettyPlantel de la Juventus.

El mercado de fichajes en Perú ya cerró el pasado fin de semana, pero en Europa se ha conocido una inesperada contratación. En este caso, hablamos que hay un jugador nacional que ha terminado de firmar con nada más y nada menos que la Juventus de Turín. Esto es algo que no pasa todos los días y que sin duda alguna suma pensando en la Selección Peruana.

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En este caso estamos hablando de Franco Giambavicchio, futbolista de tan solo 17 años de edad que firmó su primer contrato profesional con la ‘Vieja Señora’. El volante nacional viene jugando en el equipo juvenil, pero al demostrar su gran talento, se hizo acreedor de la firma de su primera rúbrica como profesional. Un paso muy importante para su carrera.

Franco Giambavicchio firma su primer contrato profesional (Foto: Juventus).

Franco Giambavicchio firma su primer contrato profesional (Foto: Juventus).

La firma de un contrato profesional de parte del joven volante, es un importante hito para su corta trayectoria. Esta es una oportunidad bastante buena para que pueda seguir progresando y que consiga ganarse un sitio en el primer equipo. Por el momento, viene disputando la Serie A Primavera. Así como también ha tenido chance de poder participar en diferentes certámenes amistosos a lo largo de Europa.

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¿Por qué Franco Giambavicchio no fue llamado a la Selección Peruana?

Por el momento el joven mediocampista no es tomado en cuenta por el conjunto mayor de Perú. Pero si ha estado jugando para las divisiones menores, así que se espera que dependiendo al avance de su carrera, pronto pueda dar el gran paso y se convierta en un elemento importante para la Selección Peruana.

Posiblemente, si logra seguir evolucionando en un futuro pueda ser tomado en cuenta por Mano Menezes para poder disputar algún partido amistoso. Incluso, pueda llegar a formar parte en un mañana de las Eliminatorias Rumbo al Mundial 2030. Pues para esta cita mundialista tendrá la edad de 20 años.

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Hay varios jugadores con orígenes peruanos que han nacido en Europa. Esto podría ser un gran plus para la Selección Peruana del futuro, con el afán de poder llegar a ampliar el universo de futbolistas que se tiene. Ya que en el país no se está exportando muchos elementos, menos aun hay una gran competencia que ayude a que salgan nuevos jugadores.

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Datos Claves

  • Franco Giambavicchio, de 17 años, firmó su primer contrato profesional con la Juventus de Turín.
  • El volante nacional peruano juega actualmente en la Serie A Primavera del equipo italiano.
  • El mediocampista tendría 20 años para el proceso de las Eliminatorias al Mundial 2030.
Bruno Castro
Bruno Castro
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