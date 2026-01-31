DT de Sparta Praga llena de elogios a Oliver Sonne y Joao Grimaldo tras su gran debut

Este sábado 31 de enero se dio el debut en la Liga de República Checa de Oliver Sonne y Joao Grimaldo. Ambos jugadores si bien no tuvieron tantos minutos en cancha, pero supieron aprovechar muy bien su oportunidad. Consiguiendo participar ambos en el último gol de su equipo que terminó por golear por 3-0 en condición de visitante.

El Sparta Praga consiguió un triunfo ante el Dukla y se ha colocado en el segundo lugar de la tabla de posiciones. Este partido fue importante por el debut de los peruanos. Ambos estuvieron en el banco de suplentes, pero eventualmente lograron ingresar al terreno de juego. Ambos a los 82 minutos ingresaron al campo para demostrar su talento.

En solo 7 minutos ambos jugadores se juntaron para lograr el 3-0 definitivo. Centro del exBurnley para que el extremo nacional solo tenga que empujar el balón y así terminar con la goleada. Gran disparo que hizo que ambos tuvieran un tremendo debut en este partido que seguramente será el comienzo de una buena era para ellos.

Así fue el gol de Joao Grimaldo:

¿Qué dijo el DT del Sparta Praga de Grimaldo y Sonne?

El entrenador Brian Priske no dudó en hablar con respecto a la aparición de Joao Grimaldo y Oliver Sonne. Llenándolos de elogios a cada uno de ellos, pues tuvieron un gran partido que ya deja en demostración que son dos elementos que pueden llegar a romperla en este club.

“Oliver Sonne respondió a todas las preguntas sobre su presencia aquí. Es un jugador muy potente en ataque, está en buena forma, corre mucho y tiene una gran pierna derecha. Además, es muy honesto en defensa”, fue lo que dijo con respecto al danés con ascendencia peruana. Destacando mucho su presencia en el ataque, así como su versatilidad para defender.

Por otro lado, si bien halagó a Grimaldo, también considera que tiene que mejorar algunos aspectos: “Grimaldo tiene muy buenas habilidades con el balón. Pero aún necesita mejorar. Trabajaremos en su físico; necesita acostumbrarse a la intensidad de la liga checa”, sentenció el DT.

Las palabras de Oliver Sonne

Por su lado, Oliver Sonne fue entrevistado por el mismo club después de su participación en el tercer gol. Explicando que ya había dado a conocer sobre sus cualidades y que espera que en le Perú se vuelvan locos con este gol. Pues sabe que los están siguiendo constantemente.

“Apoyar el ataque, correr hacia la línea, ser tan rápido. Lo comenté al llegar. Claro, es genial que mi amigo peruano estuviera en la retaguardia. En Perú se volverán locos por eso”, explicó el lateral nacional.

