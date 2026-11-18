El futuro cercano de André Carrillo estaría fuera de Brasil y existen algunos destinos que lo vendrían tentando. No solo volver a Alianza Lima es una posibilidad ya que podría mantenerse compitiendo en el exterior.

Durante los últimos días se ha podido conocer la posibilidad de que André Carrillo no continúe en Corinthians de cara a la temporada 2027. Con un vínculo contractual que termina en diciembre próximo, desde el extranjero aseguraron incluso que ya existían conversaciones para regresar a Alianza Lima, sin que esto claramente fuera confirmado desde la interna del club victoriano.

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“Con pocas chances de continuar en el Corinthians en 2027, André Carrillo ya tiene conversaciones con el Alianza Lima-PER, su primer club como profesional“; reveló el periodista brasileño Thiago Rodrigues a través de ‘X’ y con lo cual empezaron a tejerse distintas posibilidades. Ahora, resulta que el fútbol peruano no sería el único destino en carpeta para ‘La Culebra’.

🚨 Com poucas chances de continuar no Corinthians em 2027, André Carrillo já tem conversas com o Alianza Lima-PER, seu primeiro clube como profissional. pic.twitter.com/JhdZlTtB4y — Thiago Rodrigues (@thiagopress) November 15, 2026

De acuerdo a una reciente información compartida en ‘América Deportes‘, desde China y México verían con muy buenos ojos el escenario de conversación con André Carrillo. Sabiendo que en dichas ligas existe un poder económico mucho más importante al del fútbol peruano y con 35 años todavía podría competir en el extranjero, la decisión final tendrá que ser evaluada por el futbolista.

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Otro de los aspectos a tener en cuenta en esta situación es que el nivel futbolístico y competitivo de ‘La Culebra‘ no ha sido el mejor de todos durante esta temporada 2026. Con camiseta de Corinthians disputó hasta el momento un total de 41 partidos, en donde no tiene goles anotados y tan solo registra 1 asistencia, así que desde dicho aspecto se entiende que no pueda renovar.

Fuente: Getty Images.

¿Alianza Lima sería el único posible destino de André Carrillo en la Liga 1?

Si bien todavía no se sabe con exactitud si es que tiene pensado regresar al fútbol peruano luego de muchos años en el extranjero, la cercanía de André Carrillo y Alianza Lima viene de muy atrás. Con un claro sentimiento por los colores blanquiazules, por otro lado se pudo conocer que no tendría problemas en escuchar propuestas ya que se considera un profesional en todo sentido. En base a ello es que un histórico de Universitario de Deportes lo pidió como fichaje.

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Así es. Recientemente fue Mauro Cantoro, exgoleador del club, quien aseguró que le encantaría ver a ‘La Culebra’ vestido de crema si es que finalmente opta por volver a la Liga 1 en la temporada 2027. “Un jugador como André Carrillo te realza el torneo, le da más jerarquía. Me encantaría que vuelva. Este tipo de futbolistas encajan en cualquier equipo. Me gustaría que juegue en la ‘U’“.

¡𝗠𝗔𝗨𝗥𝗢 𝗬 𝗟𝗢𝗦 𝗘𝗟𝗢𝗚𝗜𝗢𝗦 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗖𝗔𝗥𝗥𝗜𝗟𝗟𝗢! 👏🇵🇪



🗣️ Mauro Cantoro: "Un jugador como Carrillo te realza el torneo, le da más jerarquía. Me encantaría que vuelva. Este tipo de futbolistas encajan en cualquier equipo. Me gustaría que juegue en la 'U'".… pic.twitter.com/T3FqItR8sY — DENGANCHE (@denganche) November 18, 2026

DATOS CLAVES

André Carrillo termina contrato con Corinthians en diciembre y negocia con Alianza Lima.

termina contrato con en diciembre y negocia con Alianza Lima. 41 partidos y 1 asistencia registra el jugador con Corinthians en la temporada 2026.

registra el jugador con en la temporada 2026. China y México son posibles destinos en el extranjero para el atacante peruano.