Joao Grimaldo hoy en modo vacaciones, estuvo en una conversación donde detalló sobre su futuro. Si ficharía por Alianza Lima o Universitario.

El futuro de Joao Grimaldo en la Liga 1 ha dado un giro inesperado tras una impactante confesión que ya se volvió viral. El actual atacante del Sparta Praga encendió la polémica al hablar abiertamente sobre la posibilidad de fichar por los compadres, Alianza Lima o Universitario.

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En una reciente entrevista en el programa ‘Enfocados’, conducido por Jefferson Farfán, el extremo de la selección peruana dejó en shock a los hinchas rimenses. Grimaldo no dudó en responder si su corazón realmente le pertenece al cuadro ‘Celeste’ que lo formó.

Joao Grimaldo, canterano de Sporitng Cristal. (Foto: X).

El inesperado desaire de Joao Grimaldo a Sporting Cristal

Para sorpresa de muchos, el habilidoso futbolista aclaró que no se considera un hincha acérrimo del equipo del Rímac. “Yo soy hincha del equipo que juego”, disparó de forma contundente ante la mirada de la ‘Foquita’.

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Pese a desmarcarse del fanatismo, el atacante recordó con respeto su paso por el club y elogió a Yoshimar Yotún. Para Grimaldo, el popular ‘Yoshi’ fue su gran referente en el vestuario debido a su enorme calidad y humildad.

¿Jugaría en Alianza Lima o Universitario?

La verdadera bomba estalló cuando se analizó el mercado de pases de la Liga 1 y un eventual regreso al fútbol peruano. Al ser consultado sobre si aceptaría una oferta para vestir la camiseta de Alianza Lima o Universitario de Deportes, su respuesta fue puramente pragmática.

“No cierro la puerta a nada porque moneda es moneda”, confesó el nuevo ’10’ de la Bicolor.

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Con esta revelación en ‘Enfocados’, Joao Grimaldo dejó claro que su carrera se moverá por el profesionalismo y el bienestar económico. Los gigantes del fútbol peruano ya saben que el extremo no le cierra la puerta a ninguna camiseta en el futuro.

DATOS CLAVE

Joao Grimaldo: el atacante del Sparta Praga fue entrevistado en el programa ‘Enfocados’.

Sporting Cristal: el jugador aclaró que no se considera hincha acérrimo del club.

Alianza Lima y Universitario: Grimaldo no descartó fichar por ninguno de estos equipos.