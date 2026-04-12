Se fue a Letonia para seguir los pasos de Joao Grimaldo, ahora la rompe con tremenda asistencia

El fútbol peruano no está en su mejor momento, pero a pesar de esto hay muchos jugadores que vienen emigrando al exterior. Este es el caso de Sebastián Aranda, quien dejó la Liga 1 para probar suerte en el fútbol de Letonia. No hablamos de un torneo de gran nivel, pero que puede ayudarle a que se le abran muchas puertas si logra mantener un nivel alto.

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En este caso está a préstamo en el Auda FK de la primera división, en el que viene desempeñándose muy bien. Ganándose el puesto poco a poco, ya que no ha sido fácil su adaptación a este nuevo equipo. Pero con 22 años de edad, está progresando de gran forma hasta volverse un jugador importante en su equipo.

Justo este fin de semana logró aparecer de gran forma con una asistencia. Fue en la derrota por 2-3 ante el cuadro de Daugavpils, pero en este caso dio un gran pase desde su campo, para que su compañero consiga pasar al defensa y luego venza al portero para darle el descuento a su club. En este juego el lateral nacional estuvo en el campo de juego hasta los 77 minutos.

Así fue la asistencia de Sebastián Aranda:

🚨 Sebastián Aranda 🇵🇪 y el genial pase que metió para que su compañero anote en la derrota del FK Auda 🇱🇻 2-3 ante el Daugavpils por la Virsliga letona.



El ex Sport Boys inició acciones de titular por primera vez en el fútbol europeo. ✍🏻

pic.twitter.com/gxjsaeVuV2 — Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) April 12, 2026

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¿Quién es Sebastián Aranda?

Quizás no muchos conozcan a este jugador, más que todo ya que no estaba en los grandes del fútbol peruano. Es un lateral por la izquierda, tiene 22 años de edad y ahora está a préstamo en el Auda, eso sí su carta pertenece a Sport Boys. Dependiendo de como le vaya en este reto europeo, podría tener la oportunidad de quedarse en el ‘Viejo Continente’.

Por lo pronto, viene participando de forma regular en su equipo de Letonia. En un total de 5 partidos actuó en 3 de ellos. En dos estuvo en el banco de suplentes y consiguió meterse en la segunda parte, mientras que en el último choque actuó como titular por primera vez. En una ocasión no fue convocado, mientras que en el otro que se quedó en la banca sin minutos.

Sebastián Aranda busca emular a Joao Grimaldo

En este caso, Aranda tiene todo para poder seguir los pasos de Joao Grimaldo. Quien estuvo en un equipo más importante como el Riga FC, pero consiguió hacerse un lugar en su equipo, lo cual hizo que se pueda mostrar y termine fichando por el Sparta Praga.

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Joao Grimaldo en Sparta Praha (Foto: Sparta Praha).

Este puede ser el futuro del joven lateral si hace bien las cosas, pudiendo hacer una migración a una liga de más nivel en Europa. Lo cual sería un tremendo progreso para él. Incluso, podría llegar a jugar en la Selección Peruana, en donde la competencia es muy interesante en estos momentos en el carril izquierdo.

Datos Claves

El lateral Sebastián Aranda milita actualmente en el Auda FK de Letonia cedido por Sport Boys .

milita actualmente en el de Letonia cedido por . Sebastián Aranda , de 22 años , sumó su primera titularidad y una asistencia ante el Daugavpils .

, de , sumó su primera titularidad y una asistencia ante el . El futbolista peruano registra participación en 3 de 5 partidos disputados durante la presente temporada.