Ambos futbolistas peruanos estuvieron presentes en el partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica.

El encuentro que marcó el inicio del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica no solo captó la atención de miles de hinchas en el Estadio Azteca, sino también de reconocidas personalidades del fútbol.

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Entre los asistentes estuvieron los seleccionados peruanos André Carrillo y Joao Grimaldo, quienes presenciaron de cerca la apertura de la máxima cita del balompié mundial.

Dos peruanos en el Mundial 2026

Ambos jugadores fueron captados en las gradas disfrutando tanto de la ceremonia inaugural como del primer encuentro del torneo. Su presencia llamó la atención de los seguidores de la Selección Peruana, quienes rápidamente reaccionaron en redes sociales.

Imagen: Líbero

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En el caso de André Carrillo, su asistencia respondió a actividades comerciales como embajador de una marca deportiva. El atacante peruano acudió al evento acompañado por el presentador Yaco Eskenazi.

A diferencia de Carrillo, Joao Grimaldo asistió al evento por motivos personales. El delantero nacional aprovechó sus vacaciones tras concluir la temporada en Europa para viajar a México y disfrutar en primera persona de la ceremonia inaugural de una Copa del Mundo.

Recordemos que, ‘Gri’ quedó fuera de la última lista de convocados de Mano Menezes para los amistosos frente a Haití y España. Ante ello, aprovechó la pausa en su calendario para regresar a Sudamérica, compartir tiempo con sus seres queridos y disfrutar de una experiencia única antes de reincorporarse a la competencia.

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México venció 2-0 a Sudáfrica

México inició su camino en el Mundial 2026 con una sólida victoria por 2-0 sobre Sudáfrica en el Estadio Azteca. Los tantos de Julián Quiñones y Raúl Jiménez le dieron el triunfo al conjunto local en el partido que abrió oficialmente el importante certamen internacional.

DATOS CLAVES

Los futbolistas peruanos André Carrillo y Joao Grimaldo asistieron al partido inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Azteca.

André Carrillo acudió al evento por compromisos comerciales con una marca deportiva junto al presentador Yaco Eskenazi.

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