La brillante asistencia de Joao Grimaldo en el triunfo del Sparta Praga sobre Jablonec

Joao Grimaldo sigue afianzándose en el fútbol europeo tras una actuación destacada con el Sparta Praga, que se impuso 3-1 a Jablonec en el epet ARENA por la fecha 30 de la liga checa, un resultado clave que mantiene a los ‘Rojos’ en la lucha por el liderato.

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Así fue la asistencia de Joao Grimaldo

La calidad de Joao Grimaldo volvió a destacar en Europa, al aportar con una asistencia precisa y sin complicaciones en el tercer gol del Sparta Praga frente a Jablonec.

Su sutil pase al centro para Kutcha no solo selló el 3-1, sino que también confirmó el gran momento que atraviesa el delantero nacional en la liga checa.

Con esta nueva asistencia, Grimaldo sigue afianzándose en ‘Los Rojos’. El atacante suma un gol y una asistencia en la temporada 2025-26, reflejando su rápida adaptación a las exigencias del fútbol checo.

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¿Cuándo vuelve a jugar Joao Grimaldo con Sparta Praga?

El sábado 25 de abril, Sparta Praga se enfrentará a Bohemians 1905 por la jornada 31 de la Chance Liga, en un duelo que está programado para las 09:00 horas de Perú.

DATOS CLAVES

Joao Grimaldo dio una asistencia en la victoria 3-1 del Sparta Praga ante Jablonec.

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El atacante peruano registra un gol y una asistencia en la temporada 2025-26.