La Liga 1 tiene una actualización interesante, para poder analizar. El Mundial 2026 entregará su reglamento en el fútbol peruano, muy pronto.

El fútbol peruano vivirá una transformación radical en su reglamento muy pronto. La Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) y la Federación Peruana de Fútbol (FPF) confirmaron que las nuevas Reglas de Juego de la IFAB se implementarán de forma oficial en el plano local.

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Cambio en el reglamento de Liga 1

Esta serie de modificaciones drásticas entrará en vigencia desde la primera fecha del Torneo Clausura, cuyo inicio está pactado para el viernes 17 de julio de 2026. La medida no solo afectará a la primera división de la Liga 1, sino que también se expandirá de manera progresiva a la Liga 2, Liga Femenina, Copa Perú y torneos juveniles.

Notificación desde la Federación Peruana de Fútbol. (Foto: Kevin Pacheco).

Entre los cambios más llamativos que se verán en las canchas peruanas destacan el control estricto del tiempo efectivo de juego con límites de 10 segundos para sustituciones, sanciones severas por simulación médica y la creación de una zona exclusiva de cuatro metros donde solo el capitán podrá acercarse a dialogar con el árbitro.

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La gran excepción que genera debate

A pesar de que el campeonato nacional adoptará la normativa internacional, el periodista Kevin Pacheco aclaró en sus redes sociales que el famoso “cooling break” o pausa de hidratación del Mundial NO se aplicará en la Liga 1.

Según detalló el cronista deportivo, este receso para refrescarse fue una recomendación logística utilizada por la FIFA en la cita mundialista, pero no forma parte de las leyes obligatorias de la IFAB. De esta manera, los partidos en plazas calurosas del norte o de la selva peruana mantendrán su ritmo habitual sin interrupciones extraordinarias por este concepto.

¿Cómo afectará el nuevo arbitraje al desarrollo del Clausura?

La implementación obligatoria de estas directrices busca reducir drásticamente las protestas colectivas y las agresiones verbales hacia las ternas arbitrales. Los futbolistas de la Liga 1 deberán adaptarse rápidamente, ya que cualquier reclamo de un jugador que no sea el capitán será castigado de forma inmediata con tarjeta amarilla.

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Asimismo, la CONAR iniciará capacitaciones de emergencia con los planteles y cuerpos técnicos de los clubes nacionales para evitar una lluvia de expulsiones en las primeras jornadas. El objetivo final de la FPF es elevar la competitividad del torneo local y alinear el arbitraje peruano con los estándares de la élite del fútbol internacional.

DATOS CLAVE

17 de julio de 2026: inicia el Torneo Clausura con nuevas reglas IFAB.

10 segundos para sustituciones: límite estricto y zona de 4 metros para capitanes.

Kevin Pacheco: aclaró que el “cooling break” no se aplicará en Liga 1.