Oliver Sonne dio dos asistencias, pero vivió momento de terror por invasión de hinchas en República Checa

Oliver Sonne tuvo un buen partido, pero hinchas del Slavia Praga invadieron el campo para festejar un nuevo título de su equipo.

Oliver Sonne vivió un momento de terror en el fútbol de República Checa, esto después que en el último partido los hinchas del Slavia Praga invadieran el terreno de juego. Esto ocurrió en la última fecha del fútbol checo, que se vivieron tensos momentos por los aficionados que entraron para atacar a los jugadores rivales.

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El ‘Derbi de Praga’ estaba llegando a su final, el cuadro de Slavia Praga corría con la ventaja, pero con un jugador menos dentro del partido. Este resultado los dejaba como campeones y estando de local se convirtió en una locura total. Los hinchas saltaron al terreno de juego de la nada, provocando que los futbolistas visitantes tuvieran que correr a los vestuarios con mucho miedo.

El peruano Oliver Sonne ya había sido cambiado, por lo que le fue más fácil llegar a los vestuarios, mientras que Joao Grimaldo no fue convocado por lesión. Esa suerte no la pudo celebrar el portero Jakub Surovcik, quien tardó en salir del campo y fue uno de los agredidos por los hinchas. El portero se encontró contra todos los aficionados, los cuales le propinaron unos golpes. Por suerte el guardameta fue asistido por la seguridad que lo ayudó a salir.

Imágenes de la invasión de los hinchas:

El Slavia esta a cuatro minutos de ganar la liga….Y en el derbi contra Sparta. Y sucede esto. El Sparta denuncia agresiones a dos jugadores y ahora Slavia debería ser sancionado. pic.twitter.com/xwwkRbolMB — Toni Padilla (@Toni_Padilla) May 9, 2026

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Slavia v Sparta 🧨💥😳 pic.twitter.com/pJMwE2y3SD — Ultras Clips (@ultras_clips) May 9, 2026

Oliver Sonne aportó con 2 asistencias

A pesar de esta situación bastante tensa que vivió el peruano, terminó haciendo un buen partido. Nuevamente actuando como titular, demostró ser un jugador bastante bueno a la hora de estar a la ofensiva. En este caso consiguió dar dos asistencias para poner a su equipo por encima en el marcador.

Asistencia para el segundo gol (Foto: Sparta Praha).

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A los 22 minutos se dio la primera asistencia, en este caso al jugador Jan Kuchta, logrando el 1-0. Minutos más tarde se daría el empate momentáneo. En la segunda parte nuevamente apareció el peruano, solo dos minutos para que Asger Sorensen ponga el 1-2 en el marcador, pero luego lo darían vuelta los locales para ganar el partido antes de que se termine suspendiendo el encuentro.

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