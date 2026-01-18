No jugará en la Liga 1, Fernando Pacheco tendría todo acordado con equipo de Asia

Fernando Pacheco era uno de los jugadores más importantes que se encontraban sin trabajo a nada de iniciar la Liga 1. Varios equipos estuvieron interesados en ficharlo para la campaña 2025, pero al parecer el extremo quería un nuevo reto. Por eso se ha conocido que tiene todo acordado para jugar en un equipo de Asia esta temporada.

Según lo que ha podido dar a conocer el usuario @Sh10nJZ en sus redes sociales. Pacheco formará parte del Kiryat Shmona de la Liga de Israel, mismo club en el que viene destacando de forma dominante el atacante Adrián Ugarriza. De esta forma el delantero encontrará un socio que lo pueda ayudar en el ataque. Quizás puedan hacer una dupla letal en esta liga que ha repuntado la carrera de ‘Ugagol’.

Lo que se conoce hasta ahora es que el futbolista resta pasar con los exámenes médicos. Después pasará a firmar su contrato y con ello se espera la oficialización de su fichaje. Siendo este el cuarto equipo en el extranjero en el que juega, anteriormente estuvo en el Fluminense y Juventude en Brasil, mientras que en Países Bajos jugó en el FC Emmen.

Fernando Pacheco con camiseta de Sporting Cristal (Foto: Getty).

¿Cómo le fue a Fernando Pacheco en el 2025?

En la última temporada, Fernando Pacheco se convirtió en un jugador para tener en cuenta más que todo en el banco de suplentes. No logró estar en un nivel sobresaliente como para poder llegar a ser titular en Sporting Cristal. Esto ya lleva años así, en el que no puede conseguir ser figura. Por tal motivo, el club ya no le dio una oportunidad de continuar.

Si bien jugó varios partidos a pesar de ser un jugador secundario, teniendo 27 partidos en su espalda, pero tan solo logró gritar 1 gol, mientras que llegó a dar 4 asistencias en un total de 1279 minutos en cancha. Dejando en claro su posición dentro del equipo.

Fernando Pacheco celebrando su gol ante Binacional (Foto: Liga 1).

¿Qué valor tiene Fernando Pacheco?

Con 26 años de edad, Fernando Pacheco ha bajado bastante su cotización y en estos momentos tiene una tasación de 325 mil euros. Esto según la página especializada de Transfermarkt, la cual ve el valor de los futbolista de todo el mundo. En este caso el extremo nacional se encuentra muy por debajo de su máximo valor.

En el año 2020 cuando llegó a Fluminense con 20 años de edad tenía un valor de 750 mil euros. Pero hoy en día, vemos como tras 5 años de competición, se encuentra en menos de la mitad de lo que un día valió. Este es producto de una irregularidad que se ha mantenido en el tiempo y que no le ha permitido despegar.

