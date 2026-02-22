Universitario hace poderosa denuncia contra Sporting Cristal por una acción montesinista en el partido

El ambiente del fútbol peruano se encuentra convulsionado tras el empate 2-2 entre Sporting Cristal y Universitario de Deportes. Lo que debió ser una fiesta deportiva en el Estadio Alberto Gallardo terminó en una grave denuncia de espionaje.

Denuncia grave contra Sporting Cristal

A través de sus canales oficiales, el programa partidario Tiempo Crema 1924 alertó sobre el hallazgo de dispositivos de escucha. Según el reporte, se detectaron micrófonos camuflados y encendidos en la zona exclusiva para la dirigencia merengue.

Tras el pitazo final, la tensión escaló rápidamente cuando el gerente deportivo de la “U”, Álvaro Barco, alzó la voz ante la prensa. El directivo no ocultó su indignación por lo sucedido en las instalaciones del club rimense.

“Es un chiste haber encontrado micrófonos en la zona donde hemos estado”, declaró Barco con evidente molestia. Para el gerente crema, este tipo de acciones cruzan una línea peligrosa que no tiene relación con la competencia en la cancha.

Grabaciones no permitidas en Liga 1

El dirigente fue más allá y calificó el incidente como algo “montesinista”, haciendo alusión a las épocas más oscuras de espionaje en el Perú. Esta comparación ha encendido las alarmas sobre la ética profesional en la Liga 1.

Además de la zona dirigencial, el personal de seguridad de Universitario procedió a realizar una inspección exhaustiva en los camerinos. Se buscaba garantizar que la privacidad de los jugadores y el cuerpo técnico no hubiera sido vulnerada.

Universitario espera por el desenlace

Expertos legales señalan que grabar audio sin consentimiento constituye un delito grave contra la libertad y la intimidad. Por ello, el club de Ate evaluaría presentar una denuncia formal ante el Ministerio Público en las próximas horas.

Hasta el momento, la directiva de Sporting Cristal no ha emitido un descargo oficial sobre la presencia de estos dispositivos. Se espera que la Comisión de Ética de la FPF inicie una investigación de oficio ante este escándalo sin precedentes.

Álvaro Barco al lado de Jean Ferrari en Universitario. (Foto: X).

