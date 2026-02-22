Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 tras el empate entre ADT y UTC

La jornada de domingo inició con el emocionante duelo entre ADT de Tarma y UTC de Cajamarca para continuar la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

El conjunto cajamarquino estuvo abajo 2-0, pero reaccionó en los últimos minutos con dos anotaciones que le permitieron igualar el marcador y así conservar el liderato del campeonato.

Cabe resaltar que, la igualdad le permite a UTC alcanzar los 10 puntos y compartir la cima con Alianza Lima. En tanto, ADT se queda con 4 unidades y marcha en el décimo cuarto lugar de la tabla.

Así se mueve la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

Programación de la fecha 4 del Torneo Apertura 2026

Viernes 20 de febrero

Alianza Lima 1-0 Sport Boys (Finalizado)

Sábado 21 de febrero

FC Cajamarca 3-1 Melgar (Finalizado)

Sporting Cristal 2-2 Universitario de Deportes (Finalizado)

Cienciano 1-1 Alianza Atlético (Finalizado)

Domingo 22 de febrero

ADT 2-2 UTC (Finalizado)

Los Chankas vs. Sport Huancayo (13:15 horas / estadio Los Chankas)

Atlético Grau vs. Juan Pablo II (15:30 horas / estadio Campeones del 36)

Cusco FC vs. Comerciantes Unidos (18:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega)

Lunes 23 de febrero

CD Moquegua vs. Deportivo Garcilaso (15:00 horas / estadio Hugo Sotil)

DATOS CLAVES

