Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 tras el empate entre ADT y UTC

La jornada de domingo inició con el emocionante duelo entre ADT de Tarma y UTC de Cajamarca para continuar la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.
El conjunto cajamarquino estuvo abajo 2-0, pero reaccionó en los últimos minutos con dos anotaciones que le permitieron igualar el marcador y así conservar el liderato del campeonato.
Cabe resaltar que, la igualdad le permite a UTC alcanzar los 10 puntos y compartir la cima con Alianza Lima. En tanto, ADT se queda con 4 unidades y marcha en el décimo cuarto lugar de la tabla.
Así se mueve la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026
Programación de la fecha 4 del Torneo Apertura 2026
Viernes 20 de febrero
- Alianza Lima 1-0 Sport Boys (Finalizado)
Sábado 21 de febrero
- FC Cajamarca 3-1 Melgar (Finalizado)
- Sporting Cristal 2-2 Universitario de Deportes (Finalizado)
- Cienciano 1-1 Alianza Atlético (Finalizado)
Domingo 22 de febrero
- ADT 2-2 UTC (Finalizado)
- Los Chankas vs. Sport Huancayo (13:15 horas / estadio Los Chankas)
- Atlético Grau vs. Juan Pablo II (15:30 horas / estadio Campeones del 36)
- Cusco FC vs. Comerciantes Unidos (18:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega)
Lunes 23 de febrero
- CD Moquegua vs. Deportivo Garcilaso (15:00 horas / estadio Hugo Sotil)
