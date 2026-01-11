Adrián Ugarriza sigue imparable y se hizo presente en goleada en Israel

La situación de Adrián Ugarriza en el fútbol de Israel es algo sorprendente, pues llegó a una liga desconocida y se está haciendo un nombre a punta de goles. El artillero patrio ha comenzado muy bien el año y está haciendo las cosas muy bien. Por lo que se espera que pueda mantener el nivel para que próximamente pueda llegar a un club más importante de esta liga u otra.

En el Kiryat Shmona es posiblemente la gran figura, esto gracias a sus goles y este fin de semana volvió a marcar. El atacante apareció en la goleada 5-2 frente a Ashdod por Ligat ha’Al (Primera División de Israel). Justamente el jugador patrio fue el autor de la primera conquista de esta victoria en condición de visitante.

Al minuto de juego nada más el peruano fue que llegó a marcar en este partido. El cual tuvo un buen rendimiento de todo el plantel, tanto así que se registraron cuatro tantos más: Mohammed Abu Rumi, Ovadia Darwish, Yair Mordechai y Ariel Shirdzki. Estos fueron los autores del cuadro del jugador nacional que lograron un buen triunfo.

Adrian Ugarriza ante el Ashdod (Foto: Captura X).

Ahora el Ironi Kiryat se encuentra en la posición número 12 con 16 puntos. Olvidándose de una terrible racha de 3 derrotas consecutivas, por fin levanta cabeza ante el número 11 de la tabla que lo supera con 18 unidades. Al término de la etapa regular se disputará una liguilla para ver los clubes que van al descenso, desde el puesto 7 al 14.

Adrián Ugarriza en buen momento

A pesar que su equipo no es de los mejores del torneo, el peruano no deja de hacer goles y esto es algo importante. Pues queda en claro que podría tranquilamente terminar en otro club de este mismo torneo, que le permita tener más chances de gol todavía y por ahí ser uno de los mejores artilleros el torneo.

Lo cierto que este 2026 comenzó con 2 goles en 2 partidos, algo importante. No obstante, en lo que va de la temporada ha disputado 18 encuentros, en los cuales anotó 9 tantos en 1562 minutos. Aparte, también llegó a dar 3 asistencias. Lo cual nos dice que prácticamente anota un gol cada 2 juegos disputados.

Números que tranquilamente lo pueden mantener como uno de los jugadores a aspirante de 9 en la Selección Peruana. Habrá que ver si es que piensa lo mismo en nuevo DT, que debería de conocerse pronto. Todavía falta esto para que se comience con el proyecto rumbo al Mundial 2030.

