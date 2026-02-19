¿Por qué Alberto Gamero, DT de Deportivo Cali, asegura que no quiere que Pedro Gallese sea su gran figura?

Pedro Gallese llegó a Deportivo Cali como uno de los fichajes más importantes del fútbol colombiano y así lo viene demostrando en el inicio de la Liga BetPlay. El más reciente triunfo ante Atlético Nacional en el ‘Clásico Verde‘ dejó en evidencia la categoría del arquero peruano, aunque una declaración por parte del entrenador cuestiona que efectivamente haya sido la gran figura.

¿Será que Alberto Gamero no está convencido de la jerarquía de Pedro Gallese para el arco de Deportivo Cali? Nada que ver. Resulta que el director técnico colombiano no pretende que el guardameta nacional empiece a destacar en los partidos ya que sería una muestra de cómo los rivales son capaces de generar mucho peligro en área propia, por ende es que hizo énfasis en dicha postura.

“Afortunadamente tuvimos en Pedro, a veces digo yo: ‘ahí están los 3 puntos con las jugadas de Pedro’. Eso hace parte de un trabajo en común. Cuando nosotros nos equivocamos, está él; cuando él se equivoca, están los de arriba. Lo que menos queremos es que nuestro arquero salga figura”; comentó Alberto Gamero en charla con los medios colombianos luego del triunfo ante Atlético Nacional.

Sabiendo que Deportivo Cali se impuso por 1-0 en el ‘Clásico Verde‘, pero que a la vez tuvieron bastante sufrimiento en área local, el DT manifestó lo siguiente: “No me gusta que mi arquero sea figura. Me gusta que intervenga en determinados momentos, pero no que nos estén llegando y llegando. Nacional tuvo una llegada donde Pedro Gallese estuvo muy atento en su labor”.

El complicado momento que vivió Pedro Gallese en Deportivo Cali y lo que se le viene en la Liga BetPlay

ver también Pedro Gallese despierta idolatría hasta de los policías colombianos por su actuación en Deportivo Cali

Hace algunos días, Pedro Gallese recibió la terrible noticia del fallecimiento de su madre. El arquero nacional tuvo que viajar desde Colombia a Perú para darle el último adiós y dicha noticia se hizo pública a través de un comunicado oficial por parte de Deportivo Cali. No pasaron muchas horas para que vuelva a su club y se ponga a disposición de un Alberto Gamero que lo destacó a nivel internacional.

Ahora, siendo una de las figuras más importantes del ‘Azucacero‘, el ‘1’ de la Selección Peruana se alista para una nueva jornada de la Liga BetPlay cuando Deportivo Cali enfrente a Bucaramanga en condición de visita el próximo sábado 21 de febrero a las 16:10 horas en el Estadio Departamental Américo Montanini. Se espera que pueda ser titular para seguir afianzándose en el equipo.

Fuente: Deportivo Cali.

