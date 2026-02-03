Es tendencia:
logotipo del encabezado
Peruanos en el Exterior

No solo Felipe Chávez, el alemán con ascendencia peruana que la rompe en Europa

Felipe Chávez no es el único futbolista alemán que está teniendo un gran presente en Europa, hay otro con un gran futuro.

Por Bruno Castro

Sigue a Bolavip en Google!
Philipp Eisele.
© Captura M+Philipp Eisele.

En Europa hay una gran cantidad de futbolistas con ascendencia peruana, algunos de ellos no son tan conocidos. Uno de los que todos hablan es de Felipe Chávez, quien es posiblemente de los prospectos más tentadores como posible 10 de la Selección Peruana. Pero hay otro alemán que ya jugó por el cuadro patrio y que está en un tremendo momento.

Publicidad

Su nombre es Philipp Eisele y tiene 19 años de edad, actualmente está jugando para el Eintracht Frankfurt Sub 19, en donde es uno de los jugadores más destacados. Es poco decir que el central de 1,79 es capitán de este conjunto. Por lo que esto dice mucho de como viene siendo considerado por este club en el que tiene contrato hasta mitad de este año.

Justamente el defensor logró anotar un gol en la UEFA Youth League ante el conjunto de Athletic Bilbao. Mediante un gran golpe de cabeza, el jugador patrio conquistó el área rival para poner el 1-1. Resultado que fue importante para que luego se termine yendo a los penales, en donde su equipo logró vencer por 6 a 5.

Gol de Philipp Eisele:

Tweet placeholder
Publicidad

¿Quién es Philipp Eisele?

Probablemente sea uno de los jugadores más desconocidos debido a que no ha tenido tanta publicidad como otros. Nació en München y ya tiene 19 años de edad, puede jugar en varias posiciones, ahora está siendo considerado como central, pero también ha actuado como mediocampista defensivo. Un detalle importante es que es capitán en el cuadro Sub 19 del Eintracht Frankfurt.

El plan secreto de Bayern Múnich con Felipe Chávez tras su préstamo al Colonia de la Bundesliga

ver también

El plan secreto de Bayern Múnich con Felipe Chávez tras su préstamo al Colonia de la Bundesliga

Philipp Eisele: la joven promesa peruano-alemana que ha sido convocado a la selección | Noticias | Agencia Peruana de Noticias Andina
Philipp Eisele en la Selección Peruana (Foto: Andina).

Esta temporada ha jugado hasta ahora un total de 19 partidos, el único gol que ha hecho es el de la UEFA Youth League. Por lo pronto no ha tenido oportunidad en el equipo de reserva, aunque estuvo en el banco de suplente en uno de los partidos, no obstante no le dieron la oportunidad de entrar al campo ante el cuadro de CSC 03 Kassel.

Publicidad

Este jugador ha estado en la Selección Peruana de menores, hay que mencionar que jugó en el equipo Sub 17, Sub 18 y Sub 20. Pero no tuvo tanto protagonismo como se podía esperar. Así como pasó con Felipe Chávez, no fue tomado en cuenta en varios de estos equipos, aparte también por lesión quedó descartado de algunos Sudamericanos.

Datos Claves

  • Philipp Eisele, de 19 años, anotó un gol ante Athletic Bilbao en la Youth League.
  • El defensor peruano-alemán Philipp Eisele es el actual capitán del Eintracht Frankfurt Sub 19.
  • El futbolista ha disputado 19 partidos esta temporada y tiene contrato hasta mediados de año.
bruno castro
Bruno Castro
Lee también
¿Quiénes son los nuevos sparrings de Perú? Conoce a los 'eurocausas' Philipp Eisele y Francesco Andrealli
Selección Peruana

¿Quiénes son los nuevos sparrings de Perú? Conoce a los 'eurocausas' Philipp Eisele y Francesco Andrealli

Universitario lo quería para competir con Valera, pero fue fichado por 2,4 millones en Brasil
Universitario

Universitario lo quería para competir con Valera, pero fue fichado por 2,4 millones en Brasil

¿Qué canales transmitirán el Alianza Lima vs. 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026?
Copa Libertadores

¿Qué canales transmitirán el Alianza Lima vs. 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026?

Ex Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal refuerza a un club bicampeón peruano
Futbol Peruano

Ex Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal refuerza a un club bicampeón peruano

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo