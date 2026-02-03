No solo Felipe Chávez, el alemán con ascendencia peruana que la rompe en Europa

En Europa hay una gran cantidad de futbolistas con ascendencia peruana, algunos de ellos no son tan conocidos. Uno de los que todos hablan es de Felipe Chávez, quien es posiblemente de los prospectos más tentadores como posible 10 de la Selección Peruana. Pero hay otro alemán que ya jugó por el cuadro patrio y que está en un tremendo momento.

Su nombre es Philipp Eisele y tiene 19 años de edad, actualmente está jugando para el Eintracht Frankfurt Sub 19, en donde es uno de los jugadores más destacados. Es poco decir que el central de 1,79 es capitán de este conjunto. Por lo que esto dice mucho de como viene siendo considerado por este club en el que tiene contrato hasta mitad de este año.

Justamente el defensor logró anotar un gol en la UEFA Youth League ante el conjunto de Athletic Bilbao. Mediante un gran golpe de cabeza, el jugador patrio conquistó el área rival para poner el 1-1. Resultado que fue importante para que luego se termine yendo a los penales, en donde su equipo logró vencer por 6 a 5.

Gol de Philipp Eisele:

¿Quién es Philipp Eisele?

Probablemente sea uno de los jugadores más desconocidos debido a que no ha tenido tanta publicidad como otros. Nació en München y ya tiene 19 años de edad, puede jugar en varias posiciones, ahora está siendo considerado como central, pero también ha actuado como mediocampista defensivo. Un detalle importante es que es capitán en el cuadro Sub 19 del Eintracht Frankfurt.

Philipp Eisele en la Selección Peruana (Foto: Andina).

Esta temporada ha jugado hasta ahora un total de 19 partidos, el único gol que ha hecho es el de la UEFA Youth League. Por lo pronto no ha tenido oportunidad en el equipo de reserva, aunque estuvo en el banco de suplente en uno de los partidos, no obstante no le dieron la oportunidad de entrar al campo ante el cuadro de CSC 03 Kassel.

Este jugador ha estado en la Selección Peruana de menores, hay que mencionar que jugó en el equipo Sub 17, Sub 18 y Sub 20. Pero no tuvo tanto protagonismo como se podía esperar. Así como pasó con Felipe Chávez, no fue tomado en cuenta en varios de estos equipos, aparte también por lesión quedó descartado de algunos Sudamericanos.

